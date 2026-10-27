W skrócie W weekend 31 października i 1 listopada na warszawskie ulice wyjadą 28 specjalnych linii autobusowych i tramwajowych, a metro będzie kursować znacznie częściej.

Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza kolorowe oznaczenia na przystankach i rozkładach, które ułatwią pasażerom odnalezienie linii obsługujących konkretne nekropolie.

Wokół największych warszawskich cmentarzy wyłączone z ruchu zostaną wybrane ulice, a na części jezdni zorganizowane będą tymczasowe parkingi dla odwiedzających.

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Warszawski Transport Publiczny przygotowuje się na wzmożony ruch związany z Wszystkimi Świętymi. Tegoroczną nowością będzie rozszerzenie systemu kolorowych oznaczeń.

Dotąd pasażerowie mogli znaleźć je na specjalnych mapach połączeń. Teraz pojawią się również na przystankach, rozkładach jazdy i przy numerach linii na tablicach informacyjnych.

Wszystkich Świętych 2026 w Warszawie. Co oznaczają kolory linii?

Każdej grupie połączeń, obsługujących określone cmentarze, przypisano kolor. Rozwiązanie ma pomóc przede wszystkim w miejscach, w których zatrzymuje się wiele autobusów.

"Wystarczy więc zapamiętać kolor przypisany do cmentarza i wypatrywać go na kolejnych elementach informacji pasażerskiej. To prosty sposób na sprawniejsze odnalezienie właściwego połączenia, szczególnie w miejscach, gdzie zatrzymuje się wiele linii" - wyjaśnił Zarząd Transportu Miejskiego.

Oznaczenia będą wyglądały następująco:

Niebieski - Cmentarz Północny

Czerwony - Powązki

Zielony - Cmentarz Bródnowski

Brązowy - Cmentarz Wolski

Pomarańczowy - Pozostałe cmentarze

Fioletowy - Tramwajowe linie cmentarne

Linie cmentarne w Warszawie. Dwie nowe trasy i autobusy co minutę

W sobotę i niedzielę do dyspozycji pasażerów będzie 25 specjalnych linii autobusowych i trzy tramwajowe: C1, C4 oraz C6. W niedzielę do obsługi samych autobusowych linii cmentarnych ZTM skieruje 466 pojazdów, a dzień wcześniej - 363.

Wśród tegorocznych nowości znalazły się C44 i C86. Pierwsza połączy osiedle Górczewska z bramą główną Cmentarza Północnego, ułatwiając dojazd z zachodnich Jelonek. Druga pojedzie ze Szczęśliwic na Bródno-Podgrodzie przez Powązki Wojskowe, obsługując też Cmentarz Bródnowski od strony ulicy Chodeckiej.

Najczęściej mają podjeżdżać autobusy C09, kursujące między Metrem Młociny a bramą główną Cmentarza Północnego. W sobotę pojawią się co około półtorej minuty, a w niedzielę nawet co minutę. Większość autobusowych linii cmentarnych 1 listopada będzie kursowała co 2-5 minut.

Skala przygotowań odpowiada dużemu zainteresowaniu pasażerów. Jak podała dyrektorka ZTM Katarzyna Strzegowska, w ubiegłym roku z linii cmentarnych skorzystało prawie pół miliona osób - o blisko 100 tys. więcej niż rok wcześniej.

Do której jeżdżą linie cmentarne? Rozkład na 31 października i 1 listopada

Podstawowe godziny kursowania specjalnych autobusów i tramwajów będą różniły się w zależności od dnia:

31 października, w sobotę - od godz. 9:00 do 17:00;

1 listopada, w niedzielę - od godz. 7:00 do 19:00.

Część autobusów pozostanie na trasach dłużej. W sobotę wybrane linie zakończą kursowanie około godz. 18:00-19.00. We Wszystkich Świętych C09 i C51 mają jeździć do około godz. 20:00, C11 do około godz. 21:00, a C22 nawet do około godz. 22:00.

Częstsze metro i zmiany zwykłych linii

Dodatkowe kursy zaplanowano również w metrze. 1 listopada pociągi M1 pojadą nawet co trzy minuty, a M2 co trzy minuty i 30 sekund. Dzień wcześniej odstępy wyniosą odpowiednio około czterech i pięciu minut.

Zmiany obejmą też regularne autobusy. W świąteczny weekend zawieszone zostaną linie 126, 160 i 212. Wybrane przystanki "na żądanie" przy cmentarzach będą działały jako stałe.

Osoby jadące do Cmentarza Południowego w Antoninowie liniami 727, 737, C37 i C47 oraz do Palmir linią C81 skorzystają na całej trasie z biletów ważnych w pierwszej strefie.

Zamknięte ulice na Wszystkich Świętych. Zmiany przy warszawskich cmentarzach

31 października i 1 listopada komunikacja miejska będzie miała priorytet przy największych cmentarzach. Wybrane ulice zostaną wyłączone ze zwykłego ruchu, a część jezdni posłuży za tymczasowe parkingi.

Przy Powązkach ograniczenia obejmą odcinki Powązkowskiej i Okopową między rondem Zgrupowania AK "Radosław" a Anielewicza. Na jezdni Okopowej w kierunku Żoliborza powstanie parking. Miejsca postojowe zaplanowano również m.in. na Maczka, Elbląskiej, Tatarskiej i Ostroroga. Parking przy Cmentarzu Wojskowym będzie zamknięty.

W rejonie Cmentarza Bródnowskiego dla zwykłego ruchu zamknięte zostaną m.in. rondo Żaba oraz odcinki św. Wincentego, Odrowąża, Wysockiego i Chodeckiej. Parkingi będą dostępne na wyznaczonych fragmentach Wysockiego oraz Matki Teresy z Kalkuty.

Rozwiń

Przy Cmentarzu Północnym zmiany obejmą m.in. odcinki Wólczyńskiej, Arkuszowej, Nocznickiego i Wóycickiego oraz ulice Opłotek i Palisadową. Do parkingów przy bramie głównej i północnej kierowcy dojadą Wóycickiego od strony Pułkowej, a przy bramie zachodniej - ulicą Estrady. Dla mieszkańców przewidziano dojazdy do posesji.

Na części zamkniętych ulic dopuszczony będzie przejazd autobusów, taksówek oraz pojazdów z odpowiednimi identyfikatorami. Ruchem pokierują policjanci, a w dotarciu na właściwe przystanki pomogą informatorzy.

Komunikacja w Zaduszki. Co zmieni się 2 listopada?

W poniedziałek, 2 listopada, autobusy linii cmentarnych nie będą kursowały.

Dojazd do nekropolii zapewnią połączenia regularne, z dodatkowymi zmianami m.in. na liniach 250 i 409.

Linia 250 obsłuży bramy Cmentarza Północnego, z podjazdami pod zachodnią w godz. 9:00-17:00. Linia 409 połączy Cmentarz Bródnowski z Powązkami oraz południową i zachodnią bramą Cmentarza Północnego. Tego dnia nie dojedzie do Metra Młociny.



