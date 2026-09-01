Noworodek w reklamówce porzucony przy klasztorze. To nie było okno życia

Alicja Krause

Alicja Krause

Przed bramą klasztoru w podwarszawskim Błoniu porzucony został w reklamówce noworodek - donosi portal wawa.info. Po upływie chwili dzieckiem zajęły się siostry zakonne. Jak zapewniła podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, chłopcu nie zagraża niebezpieczeństwo. Służby próbują ustalić tożsamość jego rodziców.

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Radiowóz policyjny; po prawej stronie w kółku gmach klasztoru zakonnego w Błoniu.
Błonie pod Warszawą. Noworodek porzucony pod bramą klasztoru (zdj. ilustracyjne)pixabay.com

W skrócie

  • Przed bramą klasztoru w Błoniu znaleziono noworodka pozostawionego w reklamówce. Po chwili zaopiekowały się nim siostry zakonne.
  • Chłopiec został przewieziony do szpitala i według policji jego stan jest dobry, nie zagraża mu niebezpieczeństwo.
  • Trwa ustalanie tożsamości rodziców dziecka, a sprawę wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim.
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Według relacji portalu chłopiec został pozostawiony przed siedzibą klasztoru Zgromadzenia Sióstr Serafitek we wtorek około godziny 4:15. Nieznana osoba podeszła do bramy klasztoru, pozostawiła przy niej reklamówkę, nacisnęła dzwonek i uciekła.

Przed bramą klasztoru po chwili pojawiły się siostry zakonne. W torbie zastały zawiniętego w kocyk nowo narodzonego chłopca.

Dziecko porzucone przed klasztorem. Media: Było w reklamówce

Na miejsce wezwano policję oraz zespół ratownictwa medycznego. Noworodek został zabrany do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy. Jak się okazało, jego stan jest dobry.

Podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego przekazała portalowi wawa.info, że chłopcu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dziecko jest zdrowe.

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Nadal nie wiadomo, kto przyniósł chłopca pod klasztor i dlaczego zdecydował się je pozostawić właśnie w tym miejscu. Przy klasztorze nie funkcjonuje okno życia.

Noworodek porzucony pod Warszawą. Policja szuka rodziców

Służby próbują ustalić tożsamość rodziców chłopca. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim, która prowadzi postępowanie wyjaśniające okoliczności porzucenia.

Zgodnie z art. 210 Kodeksu karnego, kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej 15 lat albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Prawo daje możliwość legalnego, bezpiecznego i anonimowego pozostawienia nowo narodzonego dziecka w oknie życia. Głównym celem takich punktów jest ochrona dzieci, które mogłyby zostać porzucone w nieodpowiednich warunkach. Zwykle okna życia znajdują się przy instytucjach takich jak klasztory czy domy zakonne.

Źródło: wawa.info

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