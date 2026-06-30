Nowe ustalenia ws. tragedii w Ząbkach. Ministerstwo o nieprawidłowościach
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zarządziło pilną kontrolę w klubiku dziecięcym w Ząbkach, po tym, jak dwuletnie dziecko utopiło się tam w oczku wodnym. Dowiodła ona, że dwie osoby pracujące jako pomoc opiekunek nie podpisały z placówką żadnych umów. Nie miały też zaświadczeń o ukończeniu kursu z udzielania dziecku pierwszej pomocy.
W skrócie
- "Fakt" opublikował nowe informacje na temat tragedii w Ząbkach, gdzie dwuletnie dziecko utonęło w oczku wodnym.
- Opiekunki obecne podczas zdarzenia usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka, a kontrola wykazała nieprawidłowości w zatrudnieniu oraz kwalifikacjach personelu.
- W trakcie kontroli stwierdzono, że dwie osoby pełniły funkcje pomocy opiekunek bez żadnych umów.
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Do tragedii doszło w maju w jednym z prywatnych ząbkowskich klubów dziecięcych. Policjanci z Ząbek otrzymali zgłoszenie w sprawie dziecka, które wpadło do oczka wodnego. Jak przekazała prokuratura, mimo podjętej próby reanimacji przez opiekunki, policjantów i ratowników medycznych, jego życia nie udało się uratować.
Tragedia w Ząbkach. Dziecko utopiło się w oczku wodnym
Dwie kobiety - opiekunki w wieku 53 i 48 lat - usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. W momencie tragedii te kobiety jako jedyne sprawowały pieczę nad grupą dzieci.
W dniu, w którym doszło do tragedii, do placówki zapisanych było 25 dzieci, czyli o jedno więcej niż liczba miejsc w klubie dziecięcym. W dniu zdarzenia w placówce obecnych było 20 dzieci, a podczas tragicznego zdarzenia znajdowało się tam 13 podopiecznych.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło pilną kontrolę w placówce, która wykazała, że na rzecz klubu dziecięcego pracę świadczyły trzy opiekunki oraz dwie pomoce opiekunek.
Jak przekazał "Fakt", właściciel okazał m.in. świadectwa pracy, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach dla opiekunów oraz dokumenty potwierdzające przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom. Według ustaleń w klubiku obowiązywały Standardy Ochrony Małoletnich, które były dostępne zarówno w siedzibie jak i internetowo za pośrednictwem aplikacji.
Ząbki. Ministerstwo przeprowadza kontrolę po tragedii. Dwie osoby pracowały bez umowy
Resort odpowiedział na pytania dziennikarzy dotyczące doświadczenia osób pracujących w klubiku.
"Z informacji przekazanych przez Burmistrza Miasta Ząbki wynika, że pracę na rzecz klubu dziecięcego świadczyły trzy opiekunki oraz dwie pomoce opiekunek. Jedna z opiekunek posiadała wykształcenie średnie oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia w klubie dziecięcym. Druga ukończyła 280-godzinne szkolenie: Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. Trzecia posiadała wykształcenie średnie, co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi oraz ukończone 80-godzinne szkolenie służące uaktualnieniu i uzupełnieniu wiedzy oraz umiejętności" - odpowiedziało ministerstwo.
Podczas działań kontrolnych ustalono też, że dwie osoby pełniące funkcje pomocy opiekunek wykonywały swoje obowiązki bez formalnego zatrudnienia i nie były związane z klubikiem żadną umową. Dodano, iż w przypadku jednej z osób trwały przygotowania do zawarcia umowy zlecenia.
Pomoce opiekunek nie występują w ustawie. "Trwają działania wyjaśniające"
Trzy opiekunki sprawujące opiekę nad dziećmi były zatrudnione na podstawie umów o pracę - wszystkie z nich posiadały też zaświadczenie o ukończeniu kursu z udzielania dziecku pierwszej pomocy. Dwie wskazane wyżej pomocnice nie przechodziły takiego szkolenia.
Resort przekazał, że w ustawie jest wskazany katalog osób, które mogą pracować z dziećmi do lat trzech. Opiekunowie i wolontariusze mają obowiązek ukończenia szkolenia z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy.
"Jednocześnie obowiązujące przepisy nie przewidują stanowiska ani funkcji 'pomocy opiekuna'. W konsekwencji ustawa nie określa wymagań kwalifikacyjnych ani obowiązków, jakie miałyby dotyczyć osób wykonujących zadania pod taką nazwą. Trwają działania wyjaśniające" - dodano w oświadczeniu resortu.
Resort zaznaczył również, że w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych podmiot prowadzący klub dziecięcy oświadczył, że placówka nie będzie już funkcjonować.