W skrócie W wyniku wypadku w Łomiankach zmarła trzecia osoba, młody mężczyzna, co potwierdził rzecznik Prokuratury Okręgowej Piotr Antoni Skiba.

44-letni kierowca Audi, Patryk R., podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu, ucieczkę z miejsca zdarzenia, naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów i posiadanie narkotyków, usłyszał trzy zarzuty.

33-letni pasażer Audi, Piotr B., został oskarżony o nieudzielenie pomocy osobom pokrzywdzonym.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Potwierdzam, że o północy w szpitalu zmarł młody mężczyzna poszkodowany w tym wypadku - powiedział prok. Skiba.

Tragiczny wypadek w Łomiankach. Nie żyje trzecia osoba

W niedzielę około godziny 18 doszło do karambolu w Łomiankach. Uczestniczyło w nim kilka samochodów. W wypadku zginęły dwie osoby: 19-letnia kobieta i 15-letni chłopak, a 20-letni kierowca Toyoty w ciężkim stanie trafił do szpitala.

Audi z dużą prędkością jechało w stronę Warszawy trasą DK7, wymijając slalomem samochody. Na wiadukcie w Łomiankach zahaczyło o omijaną Toyotę, która przeleciała przez barierki na pasy w przeciwną stronę i wielokrotnie dachowała, zderzając się z czterema samochodami.

44-letni Patryk R., kierowca Audi, który podejrzany jest o spowodowanie wypadku, i 33-letni Piotr B. - pasażer Audi - uciekli z miejsca zdarzenia. Po dziewięciu godzinach zatrzymała ich policja. Mieli 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Cztery godziny przed wypadkiem mężczyźni pili alkohol - litr wódki i sześć piw.

Łomianki. Nowe informacje po tragicznym wypadku

Kierowca Audi ma dwa zakazy prowadzenia pojazdów - jeden z 2023 r. za jazdę pod wpływem alkoholu, obowiązujący przez pięć lat, i drugi z 2026 r. za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, również obowiązujący przez pięć lat. W drugiej sprawie wyrok został ogłoszony dwa miesiące przed wypadkiem.

Dodatkowo podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania znaleziono nieznaczną ilość marihuany.

44-letni Patryk R., kierowca Audi, usłyszał trzy zarzuty: spowodowanie wypadku śmiertelnego pod wpływem alkoholu połączone z ucieczką z miejsca zdarzenia i nieudzieleniem pomocy pokrzywdzonym (grozi za to od pięciu do 10 lat więzienia), naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów (grozi do pięciu lat więzienia) i posiadanie środków odurzających (grozi do trzech lat więzienia).

Drugi mężczyzna - 33-letni Piotr B., pasażer Audi, usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy osobom pokrzywdzonym. Grozi mu do trzech lat więzienia.

