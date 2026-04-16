Nowe informacje ws. wypadku w Łomiankach. Zmarła kolejna osoba
Trzecia osoba poszkodowana w wyniku tragicznego wypadku w Łomiankach zmarła w szpitalu - potwierdził rzecznik Prokuratury Okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba. Chodzi o 20-letniego mężczyznę, który kierował Toyotą. Wcześniej życie straciły dwie osoby: 19-letnia kobieta i 15-letni chłopak.
W skrócie
Zmarła trzecia osoba poszkodowana w wypadku w Łomiankach. Informację tę potwierdził rzecznik Prokuratury Okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba.
- Potwierdzam, że o północy w szpitalu zmarł młody mężczyzna poszkodowany w tym wypadku - powiedział prok. Skiba.
Tragiczny wypadek w Łomiankach. Nie żyje trzecia osoba
W niedzielę około godziny 18 doszło do karambolu w Łomiankach. Uczestniczyło w nim kilka samochodów. W wypadku zginęły dwie osoby: 19-letnia kobieta i 15-letni chłopak, a 20-letni kierowca Toyoty w ciężkim stanie trafił do szpitala.
Audi z dużą prędkością jechało w stronę Warszawy trasą DK7, wymijając slalomem samochody. Na wiadukcie w Łomiankach zahaczyło o omijaną Toyotę, która przeleciała przez barierki na pasy w przeciwną stronę i wielokrotnie dachowała, zderzając się z czterema samochodami.
44-letni Patryk R., kierowca Audi, który podejrzany jest o spowodowanie wypadku, i 33-letni Piotr B. - pasażer Audi - uciekli z miejsca zdarzenia. Po dziewięciu godzinach zatrzymała ich policja. Mieli 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Cztery godziny przed wypadkiem mężczyźni pili alkohol - litr wódki i sześć piw.
Łomianki. Nowe informacje po tragicznym wypadku
Kierowca Audi ma dwa zakazy prowadzenia pojazdów - jeden z 2023 r. za jazdę pod wpływem alkoholu, obowiązujący przez pięć lat, i drugi z 2026 r. za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, również obowiązujący przez pięć lat. W drugiej sprawie wyrok został ogłoszony dwa miesiące przed wypadkiem.
Dodatkowo podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania znaleziono nieznaczną ilość marihuany.
44-letni Patryk R., kierowca Audi, usłyszał trzy zarzuty: spowodowanie wypadku śmiertelnego pod wpływem alkoholu połączone z ucieczką z miejsca zdarzenia i nieudzieleniem pomocy pokrzywdzonym (grozi za to od pięciu do 10 lat więzienia), naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów (grozi do pięciu lat więzienia) i posiadanie środków odurzających (grozi do trzech lat więzienia).
Drugi mężczyzna - 33-letni Piotr B., pasażer Audi, usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy osobom pokrzywdzonym. Grozi mu do trzech lat więzienia.