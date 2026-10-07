W skrócie Prokurator krajowy poinformował, że 19-latek, który zaatakował w szkole w Ostrołęce, miał przy sobie ładunek wybuchowy domowej roboty w plecaku.

Określono, że w związku ze zdarzeniem kwalifikacja prawna czynu zostanie rozszerzona poza usiłowanie zabójstwa.

W wyniku ataku nożem 9 osób zostało rannych, a sprawca został zatrzymany przez policję i przebywa w szpitalu.

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Wieczorem na antenie TVN24 o sprawę ataku na szkołę w Ostrołęce pytany był prokurator krajowy Dariusz Korneluk. - Mamy już pewność, że sprawca tego zdarzenia wszedł z niebezpiecznym narzędziem w postaci noża na teren szkoły i powiem więcej, w plecaku, który także wniósł na teren szkoły, znajdował się ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, który prawie został zdetonowany - poinformował.

Dodał, że z informacji, którą otrzymał od prokuratora okręgowego w Ostrołęce, wynika, że z wniesionego przez ucznia plecaka w pewnym momencie zaczął wydobywać się dym. - Plecak był już w sali komputerowej, (...) i tylko i wyłącznie przez właściwe zachowanie pani nauczycielki i uczniów został wyrzucony przez okno i być może to (...) uniemożliwiło jego detonację - powiedział prok. Korneluk.

Prokurator krajowy poinformował, że saperzy zabezpieczają w tej chwili ładunki i "na pewno będą wykonywane czynności procesowe także pod tym kątem". W związku z tym - jak mówił - kwalifikacja czynu, o której jest mowa w tej sprawie, czyli usiłowanie zabójstwa, "na pewno zostanie rozszerzona".

Atak na szkołę w Ostrołęce. Prokuratura ujawniła nowe informacje

W Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce w środę przed południem 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób - pięcioro uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne. Ranni trafili do szpitali w Łomży i Ostrołęce, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Sprawcę, który jest uczniem tej szkoły, zatrzymała policja w rejonie plaży miejskiej. 19-latek przed zatrzymaniem dokonał samookaleczenia i również trafił do szpital. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce poinformowała o wszczęciu śledztwa ws. usiłowania zabójstwa. W reakcji na atak w mieście zwołano sztab kryzysowy. Uczniom i nauczycielom szkoły zapewniono wsparcie psychologiczne, a placówkę tymczasowo zamknięto.



