W skrócie W centrum Warszawy policyjny radiowóz na sygnale zderzył się z osobową toyotą.

W wypadku rannych zostało czworo policjantów, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

We wrześniu tragiczny w skutkach wypadek motocyklisty-policjanta miał miejsce w Stopnicy. 27-latek zginął na miejscu.

- Około godziny 00:30 na skrzyżowaniu ulic Marszałkowska-Żurawia w Warszawie doszło do wypadku drogowego z udziałem policyjnego radiowozu - przekazał w rozmowie z Interią asp. Kamil Sobótka z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Poszkodowanych zostało trzech policjantów i policjantka. Odniesione obrażenia nie zagrażają ich życiu ani zdrowiu.

Warszawa. Wypadek w centrum miasta. Radiowóz zderzył się z osobową toyotą

Jeden z poszkodowanych funkcjonariuszy przebywa na badaniach lekarskich. Troje pozostałych policjantów zostało zwolnionych ze szpitala.

Policyjny radiowóz zderzył się z osobową toyotą. Kierujący był trzeźwy, nie odniósł obrażeń i nie wymagał hospitalizacji.

- Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji ustalają okoliczności tego wypadku - zaznaczył asp. Sobótka.

Stopnica. Nie żyje policjant, miał 27 lat

Tragiczny w skutkach okazał się wrześniowy wypadek drogowy w Stopnicy. O sprawie informowaliśmy w Interii.

Kierujący motocyklem 27-letni policjant z impetem wjechał w samochód marki Lexus, który niespodziewanie wjechał na drogę.

Pomimo wezwania służb medycznych mężczyzny nie udało się uratować. "Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere kondolencje" - podała w komunikacie kielecka policja.

