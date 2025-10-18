Nocny wypadek z udziałem policjantów. Akcja służb w centrum Warszawy
Jadący na sygnale policyjny radiowóz zderzył się z osobową toyotą. Do wypadku doszło w nocy w centrum Warszawy - potwierdziła Interia. W wyniku zdarzenia rannych zostało czworo policjantów. Kierujący toyotą był trzeźwy. Służby ustalają okoliczności niebezpiecznego wypadku.
W skrócie
- W centrum Warszawy policyjny radiowóz na sygnale zderzył się z osobową toyotą.
- W wypadku rannych zostało czworo policjantów, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
- We wrześniu tragiczny w skutkach wypadek motocyklisty-policjanta miał miejsce w Stopnicy. 27-latek zginął na miejscu.
- Około godziny 00:30 na skrzyżowaniu ulic Marszałkowska-Żurawia w Warszawie doszło do wypadku drogowego z udziałem policyjnego radiowozu - przekazał w rozmowie z Interią asp. Kamil Sobótka z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.
Poszkodowanych zostało trzech policjantów i policjantka. Odniesione obrażenia nie zagrażają ich życiu ani zdrowiu.
Warszawa. Wypadek w centrum miasta. Radiowóz zderzył się z osobową toyotą
Jeden z poszkodowanych funkcjonariuszy przebywa na badaniach lekarskich. Troje pozostałych policjantów zostało zwolnionych ze szpitala.
Policyjny radiowóz zderzył się z osobową toyotą. Kierujący był trzeźwy, nie odniósł obrażeń i nie wymagał hospitalizacji.
- Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji ustalają okoliczności tego wypadku - zaznaczył asp. Sobótka.
Stopnica. Nie żyje policjant, miał 27 lat
Tragiczny w skutkach okazał się wrześniowy wypadek drogowy w Stopnicy. O sprawie informowaliśmy w Interii.
Kierujący motocyklem 27-letni policjant z impetem wjechał w samochód marki Lexus, który niespodziewanie wjechał na drogę.
Pomimo wezwania służb medycznych mężczyzny nie udało się uratować. "Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere kondolencje" - podała w komunikacie kielecka policja.