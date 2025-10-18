Nocny wypadek z udziałem policjantów. Akcja służb w centrum Warszawy

Dawid Szczyrbowski

Jadący na sygnale policyjny radiowóz zderzył się z osobową toyotą. Do wypadku doszło w nocy w centrum Warszawy - potwierdziła Interia. W wyniku zdarzenia rannych zostało czworo policjantów. Kierujący toyotą był trzeźwy. Służby ustalają okoliczności niebezpiecznego wypadku.

Wypadek z udziałem policyjnego radiowozu w centrum Warszawy. Zdj. ilustracyjne
Wypadek z udziałem policyjnego radiowozu w centrum Warszawy. Zdj. ilustracyjne Stanislaw Bielski/REPORTERReporter

W skrócie

  • W centrum Warszawy policyjny radiowóz na sygnale zderzył się z osobową toyotą.
  • W wypadku rannych zostało czworo policjantów, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
  • We wrześniu tragiczny w skutkach wypadek motocyklisty-policjanta miał miejsce w Stopnicy. 27-latek zginął na miejscu.
- Około godziny 00:30 na skrzyżowaniu ulic Marszałkowska-Żurawia w Warszawie doszło do wypadku drogowego z udziałem policyjnego radiowozu - przekazał w rozmowie z Interią asp. Kamil Sobótka z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Poszkodowanych zostało trzech policjantów i policjantka. Odniesione obrażenia nie zagrażają ich życiu ani zdrowiu.

Warszawa. Wypadek w centrum miasta. Radiowóz zderzył się z osobową toyotą

Jeden z poszkodowanych funkcjonariuszy przebywa na badaniach lekarskich. Troje pozostałych policjantów zostało zwolnionych ze szpitala.

Policyjny radiowóz zderzył się z osobową toyotą. Kierujący był trzeźwy, nie odniósł obrażeń i nie wymagał hospitalizacji.

    - Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji ustalają okoliczności tego wypadku - zaznaczył asp. Sobótka.

    Stopnica. Nie żyje policjant, miał 27 lat

    Tragiczny w skutkach okazał się wrześniowy wypadek drogowy w Stopnicy. O sprawie informowaliśmy w Interii.

    Kierujący motocyklem 27-letni policjant z impetem wjechał w samochód marki Lexus, który niespodziewanie wjechał na drogę.

    Pomimo wezwania służb medycznych mężczyzny nie udało się uratować. "Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere kondolencje" - podała w komunikacie kielecka policja.

