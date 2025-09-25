Nocna prohibicja w Warszawie. Trzaskowski zapowiedział kolejne kroki
"W przyszłym tygodniu odbędzie się nadzwyczajna sesja rady (miasta), na której przyjęta będzie uchwała ws. ograniczenia sprzedaży alkoholu na Pradze Północ i w Śródmieściu od początku listopada" - przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dodał, że "od 1 czerwca 2026 r. ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu obowiązywać będzie na terenie całej stolicy". Trzaskowski zaznaczył, że stosowną uchwałę przedłoży w przyszłym roku. Na ostatnim posiedzeniu rady wniosek prezydenta o nocną prohibicję na terenie całego miasta został wycofany.
"Wczoraj na spotkaniu z radnymi i koleżankami i kolegami z Koalicji Obywatelskiej uzgodniliśmy, że w przyszłym tygodniu odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady, na której przyjęta będzie uchwała ws. wprowadzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu w pierwszych dwóch dzielnicach - Pradze Północ i Śródmieściu - od początku listopada. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji złożę jeszcze w tym tygodniu" - napisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych.
"Co najważniejsze, uzgodniliśmy także, że od 1 czerwca 2026 r. ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu obowiązywać będzie na terenie całej Warszawy. Uchwałę w tej sprawie przedłożę Radzie wiosną przyszłego roku" - dodał.
Nocna prohibicja w Warszawie. Trzaskowski: Krok po kroku. Do przodu
Prezydent przekazał, że ograniczenie będzie obowiązywać w ścisłym centrum, dlatego że "ograniczeniu sprzedaży alkoholu towarzyszyć będzie kompleksowy program kilkunastu działań dotyczących takich kwestii jak planowanie dodatkowych patroli służb, czy oznaczenie miejsc, w których dochodzi do naruszenia zasad bezpieczeństwa, będziemy mieli też dane dotyczące tego, jak przekłada się zakaz na konkretne miejsca i godziny naruszeń porządku".
Trzaskowski podkreślił, że "z taką wiedzą do pozostałych dzielnic wejdziemy z programem lepiej przygotowanym, przećwiczonym w terenie - w dwóch centralnych dzielnicach miasta".
Prezydent Warszawy ocenił także medialne zamieszenie i debatę, którą wywołało ostatnie posiedzenie rady miasta, na którym nie zdecydowano o całkowitym zakazie nocnej sprzedaży alkoholu.
"Czy dyskusja wokół kwestii ograniczenia sprzedaży alkoholu w stolicy przebiegła w sposób wzorcowy? Zdecydowanie nie. Czy możemy z tego wyciągnąć właściwe wnioski? Właśnie to robimy. Zdecydowana większość warszawianek i warszawiaków chce ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy na terenie całego miasta - i tak się stanie" - napisał.
Prezydent ocenił, że działania idą "krok po kroku". "Do przodu. We właściwym kierunku" - podsumował.
Nocna prohibicja w Warszawie. Przepadł wniosek o zakaz sprzedaży na terenie całego miasta
Przed tygodniem stołeczni radni mieli głosować nad dwoma projektami uchwał wprowadzającymi nocną prohibicję w Warszawie - jednym autorstwa prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz drugim przygotowanym przez radnych Lewicy i Miasto Jest Nasze. Ten pierwszy ostatecznie został wycofany, a drugi przepadł w głosowaniu.
W międzyczasie ze stanowiska zrezygnował wiceprezydent miasta Jacek Wiśnicki, który popierał stanowisko Trzaskowskiego. Finalnie radni przyjęli za to zaproponowane przez klub KO uchwały, m.in. w sprawie pilotażowego wprowadzenia nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ.