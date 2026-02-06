W skrócie Radni Warszawy rozpatrzą projekt Rafała Trzaskowskiego dotyczący wprowadzenia nocnej prohibicji w całym mieście.

Prohibicja nie obejmie sklepów w strefie wolnocłowej lotniska Chopina.

Projekt uzyskał pozytywną opinię miejskiego skarbnika i po głosowaniu trafi do rad dzielnicowych.

Nocny zakaz sprzedaży obowiązywałby w godzinach 22.00-6.00. Od 1 listopada 2025 r. prohibicja została pilotażowo wprowadzona w Śródmieściu i na Pradze-Północ.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski deklarował wcześniej, że najpóźniej w czerwcu 2026 r. ograniczeniem zostanie objęte całe miasto.

Radni zajmą się projektem uchwały prezydenta miasta na sesji, która zaplanowana jest na 12 lutego.

Projekt zakłada, że zakaz nie będzie dotyczył sklepów w strefie wolnocłowej lotniska Chopina. W uzasadnieniu uchwały wskazano, że strefa wolnocłowa "nie jest przestrzenią publiczną, ogólnodostępną, a mieszkańcy czy turyści przebywający na terenie Warszawy mają do niej dostęp wyłącznie w celu odbycia podróży na podstawie ważnej karty pokładowej i po poddaniu się kontroli bezpieczeństwa".

"Dodatkowo nie jest możliwe swobodne opuszczenie strefy zastrzeżonej i powrót do niej ani przekazywanie produktów nabytych w strefie zastrzeżonej osobom przebywającym poza tą strefą. Osoby nabywają alkohol w punktach handlowych zlokalizowanych w strefie zastrzeżonej celem jego wywozu do miejsca docelowego swojej podróży, a nie spożycia na miejscu. Sprzedaż alkoholu w tej strefie odbywa się w przeważającej mierze w celach podarunkowych podróżnych, a nie w celach konsumpcyjnych" - wyjaśniono w tekście dokumentu.

Alkohol z lotniska Okęcie "nie trafi na teren miasta"

Podkreślono, że napoje alkoholowe kupione w sklepach usytuowanych w tej części portu lotniczego nie trafiają na teren miasta, dlatego działalność tych sklepów nie będzie miała wpływu na porządek publiczny w mieście.

Do projektu dołączona jest pozytywna opinia miejskiego skarbnika.

Po pozytywnym głosowaniu projekt uchwały trafi do 18 rad dzielnicowych, które będą miały 30 dni na wydanie opinii.

Według urzędu marszałkowskiego 30 miast i gmin Mazowsza wprowadziło obowiązujący nocą zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych.

Rok 2025 był rekordowy pod tym względem. Wówczas kilkanaście miast i gmin na Mazowszu wprowadziło bądź podjęło stosowne uchwały wprowadzające nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Rok wcześniej nocną prohibicję wprowadziły Ząbki.

