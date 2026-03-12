W skrócie Rada Miasta Warszawy przyjęła uchwałę o wprowadzeniu nocnej prohibicji na terenie całego miasta, która ma obowiązywać od 1 czerwca 2026 roku.

Zakaz sprzedaży alkoholu będzie dotyczyć sklepów i stacji benzynowych w godzinach 22-6, z wyłączeniem sklepów w strefie wolnocłowej Lotniska Chopina; napoje wysokoprocentowe będą dostępne w lokalach.

Zwolennicy zakazu powoływali się na wyniki pilotażu wskazujące na poprawę komfortu życia i bezpieczeństwa, natomiast przeciwnicy podkreślali ograniczenie wolności oraz ryzyko rozwoju sprzedaży alkoholu niewiadomego pochodzenia.

Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła uchwałę w czwartek ok. południa, stosunkiem głosów 57 do dwóch. Głosy przeciwne należały do radnych reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość.

Nowe przepisy, jeśli nie zostaną zakwestionowane przez wojewodę, zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2026 roku.

Nocna prohibicja w Warszawie. Jest decyzja Rady Miasta

Zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych był przez ostatnie kilka miesięcy szeroko dyskutowany w Warszawie. W środę ostatnie pięć dzielnic pozytywnie zaopiniowało projekt tej uchwały. W lutym wystąpienie do dzielnic o opinię w tej sprawie jednogłośnie przyjęli warszawscy radni.

Prezydent miasta Rafał Trzaskowski początkowo był przeciwny zakazowi, jednak zmienił zdanie i zaproponował swój projekt, w którym chciał wprowadzić zakaz na terenie całego miasta.

Następnie wycofał się z tego pomysłu i zaproponował wprowadzenie pilotażowo nocnej prohibicji na terenie dwóch dzielnic: Śródmieścia i Pragi-Północ, która zaczęła obowiązywać 1 listopada 2025 roku.

Warszawa. Zakaz sprzedaży alkoholu. Od kiedy nowe zasady?

Zgodnie z projektem obecnej uchwały nocny zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywać na terenie całego miasta w godzinach 22-6 i dotyczyć sklepów i stacji benzynowych. Zakaz nie będzie miał zastosowania w przypadku sklepów w strefie wolnocłowej Lotniska Chopina.

Zwolennicy wprowadzenia zakazu argumentowali, na podstawie wyników przeprowadzonego pilotażu, że jego wprowadzenie zwiększa komfort życia mieszkańców i poprawia bezpieczeństwo w stolicy. Również dyrektorzy SOR-ów odnotowali mniej zgłoszeń na oddziały ratunkowe.

Przeciwnicy z kolei przekonywali, że jest to uderzenie w wolność mieszkańców, zwracali też uwagę na możliwość rozwoju sprzedaży alkoholu niewiadomego pochodzenia.

