PKP S.A. przekazała w komunikacie, że ćwiczenia rozpoczną się o godzinie 23.30 i potrwają 60 minut. W ich trakcie zainicjowana zostanie procedura ewakuacji ludzi.

Ćwiczenia ewakuacyjne na dworcu Warszawa Wschodnia

Ćwiczenia mają polegać na symulacji zagrożenia pożarowego na terenie dworca PKP Warszawa Wschodnia dalekobieżna, a konkretnie pożaru w rejonie kas biletowych na poziomie 0 (strefa pożarowa nr 1) od strony ul. Kijowskiej.

PKP zaznaczyło, że w ten sposób, w warunkach rzeczywistych, zostaną sprawdzone praktyczne warunki organizacji i ewakuacji obiektu z wykorzystaniem urządzeń przeciwpożarowych oraz opracowanej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

"Miejscem zbiórki osób ewakuowanych będzie oznakowany teren zewnętrzny od strony ul. Kijowskiej" - wyjaśniono.

Ćwiczenia mają zostać przeprowadzone we współpracy z Państwową Strażą Pożarną, która od chwili przybycia kierować będzie działaniami ratowniczymi w obiekcie dworcowym.

"Przewidywane jest pozorowane rozwinięcie bojowe jednostek PSP w celu identyfikacji i opanowania zagrożenia" - poinformowano.

