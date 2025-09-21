Nocna ewakuacja na dworcu w Warszawie. Komunikat dla pasażerów
W nocy z niedzieli na poniedziałek na stołecznym dworcu Warszawa Wschodnia przeprowadzone zostaną ćwiczenia ewakuacyjne ludzi - przekazała spółka PKP S.A. W działania zaangażowani będą m.in. strażacy, którzy przećwiczą scenariusz wystąpienia zagrożenia pożarowego. Akcja potrwa godzinę i zakończy się 30 minut po północy.
PKP S.A. przekazała w komunikacie, że ćwiczenia rozpoczną się o godzinie 23.30 i potrwają 60 minut. W ich trakcie zainicjowana zostanie procedura ewakuacji ludzi.
Ćwiczenia ewakuacyjne na dworcu Warszawa Wschodnia
Ćwiczenia mają polegać na symulacji zagrożenia pożarowego na terenie dworca PKP Warszawa Wschodnia dalekobieżna, a konkretnie pożaru w rejonie kas biletowych na poziomie 0 (strefa pożarowa nr 1) od strony ul. Kijowskiej.
PKP zaznaczyło, że w ten sposób, w warunkach rzeczywistych, zostaną sprawdzone praktyczne warunki organizacji i ewakuacji obiektu z wykorzystaniem urządzeń przeciwpożarowych oraz opracowanej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
"Miejscem zbiórki osób ewakuowanych będzie oznakowany teren zewnętrzny od strony ul. Kijowskiej" - wyjaśniono.
Ćwiczenia mają zostać przeprowadzone we współpracy z Państwową Strażą Pożarną, która od chwili przybycia kierować będzie działaniami ratowniczymi w obiekcie dworcowym.
"Przewidywane jest pozorowane rozwinięcie bojowe jednostek PSP w celu identyfikacji i opanowania zagrożenia" - poinformowano.