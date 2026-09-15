W skrócie Funkcjonariusze stołecznej Straży Granicznej udaremnili przemyt ponad 80 kg nielegalnej substancji ukrytej w metalowych butlach przylatujących z Kanady na Lotnisko Chopina.

Zgłoszono, że przesyłka była opisana jako urządzenia przemysłowe mające trafić do Niemiec, a kontrola ujawniła ukryte pakunki z suszem roślinnym w zmodyfikowanych kompresorach.

Łącznie zabezpieczono 82 kg substancji o czarnorynkowej wartości około czterech milionów złotych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Informacje o niespodziewanym znalezisku przekazano na stronie Komendy Głównej Straży Granicznej. Przekazał je dalej także szef MSWiA Marcin Kierwiński.

"Ponad 82 kg marihuany wartej ok. czterech mln zł ujawnili funkcjonariusze Straży Granicznej na Okęciu. Narkotyki z Kanady były ukryte w zmodyfikowanych butlach w przesyłce cargo. Śledztwo prowadzi Nadwiślański Oddział SG pod nadzorem prokuratury" - napisał polityk.

Warszawa. Udaremniono ogromny przemyt. "Warte ok. cztery miliony złotych"

Jak przekazano w komunikacie SG, przemyt ujawniono w trakcie kontroli w terminalu Cargo na Lotnisku Chopina. Pakunek przyleciał do Warszawy z Kanady, a nielegalna substancja została ukryta w specjalnie zmodyfikowanych metalowych butlach.

"Według dokumentacji przewozowej przesyłka miała zawierać urządzenia przemysłowe i trafić do Niemiec. Jak ustalili funkcjonariusze Straży Granicznej w przesyłce składającej się z dwóch drewnianych skrzyń znajdowały się urządzenia opisane jako kompresory" - dodano.

SG wyjaśniła, że w trakcie sprawdzania przesyłki pies służbowy o imieniu Drops oznaczył miejsce, w którym mogły znajdować się narkotyki. Odegrał on "kluczową rolę" podczas całej operacji.

"To był sygnał dla funkcjonariuszy do dokładnej kontroli zawartości skrzyń. Ich uwagę zwróciły także ślady ingerencji w konstrukcję urządzeń oraz zaspawane śruby mocujące, których nie można było odkręcić" - przekazano.

Członkowie Straży Granicznej zdecydowali o rozcięciu butli. Jak się okazało, ich wnętrze wykorzystano jako skrytki. "Znajdowały się w nich pakunki z suszem roślinnym. Badania potwierdziły, że jest to ziele konopi innych niż włókniste. Łącznie zabezpieczono 82 kg marihuany o szacunkowej czarnorynkowej wartości około czterech mln zł" - czytamy.



