Nieznana substancja rozpylona w szkole. Uczniowie ewakuowani

W skrócie Z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim ewakuowano 346 osób po zgłoszeniu rozpylenia nieznanej substancji.

Dziesięć osób zgłaszało duszności i zawroty głowy, a dwóch uczniów przewieziono do szpitala.

Na miejscu pracują jednostki straży pożarnej, grupa chemiczna oraz policja, a przyczyna zdarzenia nie została określona.

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- Około godz. 14:30 otrzymaliśmy zgłoszenie o rozpyleniu nieznanej substancji w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim - przekazał w rozmowie z Interią mł. bryg. Kamil Płochocki, oficer prasowy PSP w Mińsku Mazowieckim.

Mińsk Mazowiecki. Nieznana substancja rozpylona w szkole. 346 osób ewakuowanych

Jak poinformował mł. bryg. Płochocki, po przyjeździe na miejsce służby zastały trwającą ewakuację, zarządzoną przez dyrekcję. Ze szkoły wyprowadzono 346 osób, a 10 z nich zgłosiło duszności i zawroty głowy. W przypadku dwóch uczniów podjęto decyzję o hospitalizacji.

Początkowo poszkodowanych objęto opieką pielęgniarską, następnie zajęli się nimi ratownicy. Obecnie na miejscu pracuje 11 zastępów straży pożarnej, grupa chemiczna oraz policja. Mł. bryg. Kamil Płochocki przekazał, że przyczyna zdarzenia nie została dotychczas ustalona.

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