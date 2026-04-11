Niezidentyfikowany balon pod Warszawą. Na miejscu trwa akcja służb
W sobotę rano mieszkaniec miejscowości Duchnów pod Warszawą zauważył niezidentyfikowany balon. Na miejsce wezwane zostały służby, które prowadzą oględziny. Policja nie potwierdza, czy był to balon przemytniczy.
Rzeczniczka prasowa mazowieckiej policji mł. asp. Monika Kaczyńska poinformowała w rozmowie z Interią, że balon został znaleziony w sobotę około godziny 9 rano w miejscowości Duchnów w gminie Wiązowna, na wschodnich przedmieściach Warszawy.
- Otrzymaliśmy informację od jednego z mieszkańców, że na polanie na terenie niezamieszkałym znajduje się obiekt przypominający balon - przekazała mł. asp. Kaczyńska.
Na miejsce natychmiast udali się policjanci, który zabezpieczyli teren i sprawdzili go pod kątem pirotechnicznym. - Nie stwierdzono zagrożeń - przekazała rzeczniczka policji.
Na miejscu toczą się obecnie czynności z udziałem funkcjonariuszy policji. Policja poinformowała, że na chwilę obecną na miejscu niczego poza balonem nie ujawniono, w związku z czym nie można jeszcze jednoznacznie stwierdzić, czy balon służył do celów przemytniczych.