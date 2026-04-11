Niezidentyfikowany balon pod Warszawą. Na miejscu trwa akcja służb

Rzeczniczka prasowa mazowieckiej policji mł. asp. Monika Kaczyńska poinformowała w rozmowie z Interią, że balon został znaleziony w sobotę około godziny 9 rano w miejscowości Duchnów w gminie Wiązowna, na wschodnich przedmieściach Warszawy.

- Otrzymaliśmy informację od jednego z mieszkańców, że na polanie na terenie niezamieszkałym znajduje się obiekt przypominający balon - przekazała mł. asp. Kaczyńska.

Na miejsce natychmiast udali się policjanci, który zabezpieczyli teren i sprawdzili go pod kątem pirotechnicznym. - Nie stwierdzono zagrożeń - przekazała rzeczniczka policji.

Na miejscu toczą się obecnie czynności z udziałem funkcjonariuszy policji. Policja poinformowała, że na chwilę obecną na miejscu niczego poza balonem nie ujawniono, w związku z czym nie można jeszcze jednoznacznie stwierdzić, czy balon służył do celów przemytniczych.

