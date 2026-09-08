W skrócie Przy ulicy Wilgi w Warszawie uszkodzoną studzienkę oznaczono patykami i taśmą policyjną, co przyciągnęło uwagę przechodniów.

Policjanci użyli prowizorycznych środków do zabezpieczenia miejsca i mieli przekazać sprawę odpowiednim służbom. Jak ustaliła Interia, zgłoszenie o ubytku pochodziło jednak od mieszkańca.

Po informacji od Interii patrol policji pojawił się ponownie i zadeklarował pozostanie na miejscu do czasu przyjazdu odpowiednich służb.

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Na warszawskim Wawrze uwagę przechodniów przykuł nietypowy widok. Przy ulicy Wilgi, nad studzienką kanalizacyjną tuż obok chodnika, pojawiła się osobliwa konstrukcja.

Kilka patyków ustawiono wokół otwartego włazu i przewiązano taśmą policyjną, tworząc prowizoryczne zabezpieczenie. Zwróciliśmy się do służb z prośbą o wyjaśnienie sytuacji, a także z pytaniem, czy była to wystarczająca forma oznakowania niebezpiecznego miejsca.

Warszawa. "Szałas" z taśmą policyjną nad studzienką kanalizacyjną

Jak ustaliła Interia, miejsce zostało pierwotnie zabezpieczone przez policjantów tym, co akurat mieli przy sobie.

Dowiedzieliśmy się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ubytek w jezdni należy zabezpieczyć tak, by nie stwarzać dodatkowego zagrożenia, natomiast policja nie wozi ze sobą specjalistycznego sprzętu do zajmowania się ubytkami.

Nie wiadomo, o której godzinie policjanci zajęli się przygotowaniem konstrukcji. Nie mogliśmy też potwierdzić, czy funkcjonariusze zostali wezwani w to miejsce, czy też natknęli się na nie przejazdem. Policja po zabezpieczeniu studzienki miała zgłosić to właściwym miejskim urzędom i odjechać.

Jak przekazał nam Piotr Jaszczuk, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Wawer, z informacji dyżurnego wynika jednak, że pierwsze zgłoszenie o ubytku wpłynęło nie od policji, a od mieszkańca.

Studzienka na ulicy Wilgi. Ubytek zgłosił mieszkaniec

Zdjęcie "szałasu" przesłał nam jeden z czytelników. Po naszych pytaniach rano na ulicę Wilgi ponownie udał się patrol policji, który - zgodnie z deklaracją - miał już pozostać tam aż do przyjazdu służb odpowiedzialnych za konserwację studzienek.

Od momentu otrzymania przez nas zdjęcia do chwili, gdy otrzymaliśmy informację o ponownym pojawieniu się policji przy studzience, minęły około dwie godziny.

Zapytaliśmy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m.in. o ocenę formy zabezpieczenia studzienki przez policję i o to, czy jego pracownicy podejmą w tej sprawie działania. Do momentu publikacji artykułu nie dostaliśmy odpowiedzi.

Z kolei Piotr Jaszczuk poinformował, że według jego informacji sprawa została już przekazana Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami.



