Nietypowa pasażerka w autobusie miejskim. Zdjęcie hitem sieci

Oprac.: Dawid Zdrojewski WIADOMOŚCI LOKALNE

Pasażerowie nie mogli uwierzyć w to, co widzą. Do jednego z autobusów w Warszawie wsiadła owca ze swoim właścicielem. Zdjęcie opublikowały Miejskie Zakłady Autobusowe.

Zdjęcie Owca w autobusie ZTM / Jakub Kamiński / East News