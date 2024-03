Strefa czystego transportu. Wipler składa skargę do sądu

Obecny na konferencji Przemysław Wipler przedstawił dokument, jaki ze sobą zabrał. - To jest skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zaskarżyłem i wystąpiłem o uchylenie uchwały rady miasta Warszawy o Strefie Czystego Transportu - przekazał Wipler. Jak dodał, ma nadzieję, że jego skarga zostanie szybko przekazana.

- Strefa Czystego Transportu w Warszawie zostałaby wprowadzona z bardzo dużym pokrzywdzeniem dla mieszkańców i Polaków. Ratusz, urzędnicy miasta zapomnieli o tym, że codziennie do Warszawy dociera 400 tys. osób, które przyjeżdżają dziesiątkami tysięcy samochodów. Ci ludzie przyjeżdżają często do sądów, instytucji publicznych, a Strefa Czystego Transportu, która została uchwalona, wyklucza Polaków z dostępu do urzędów - mówił polityk Konfederacji.

- Walczymy o to, żeby mieszkańcy Warszawy mieli dostęp jednocześnie do czystego powietrza, do usług i tego, żeby ich klienci mogli do nich dojechać - podkreślił. Na koniec Przemysław Wipler dodał jeszcze, że strefa czystego transportu w obecnej wersji to "realizacja przez Rafała Trzaskowskiego i Lewicę hasła 'biedaki na rowery'". - Ludzie ubodzy mają być pozbawieni możliwości używania samochodu - ocenił.