Pokonanie dystansu 500 metrów finalnie zajęło slacklinerowi około 30 min. Utrudnieniem był panujący w niedzielę w Warszawie wiatr. - Bałem się zmian pogody. Dochodząc do mety, myślałem, że nie zostało mi dużo czasu. Musiałem wydłużyć krok - relacjonował Jaan Roose od razu po zakończeniu wyzwania. - To gra mentalna - podkreślił.

34-latek słynie ze swoich wyczynów w dyscyplinie zwanej slackliningiem. Polega ona na chodzeniu i wykonywaniu tricków na taśmie o szerokości rzędu 2,5-5 cm.

Dwa lata temu Jaan Roose został pierwszym człowiekiem, który przeszedł Cieśninę Mesyńską - z Kalabrii na Sycylię. Po kolejny historyczny wyczyn przyjechał do Warszawy.

Warszawa. Jaan Roose przejdzie po linie nad centrum miasta. "Chłodna kalkulacja ryzyka"

Estończyk przeszedł po 2 cm taśmie rozpiętej między pomiędzy Pałacem Kultury i Nauki a Varso Tower. Umiejscowiono ją aż 180 metrów nad ziemią.

O przygotowaniach do wyzwania Roose opowiadał w rozmowie z "Faktem".

"Dzięki temu, że czuję strach, od razu kalkuluję, jak zrobić to bezpiecznie, jak się odpowiednio przypiąć i zabezpieczyć, żeby nic nie spadło. Wtedy mózg zaczyna pracować na najwyższych obrotach. Nie ma tam myślenia w stylu: 'Dobra, idziemy, jakoś to będzie'. To jest nieustanna, chłodna kalkulacja ryzyka. To pozwala nam działać w pełni profesjonalnie" - tłumaczył sportowiec.

Spacer po linie nad Warszawą. Estończyk podejmie próbę po drobnej kontuzji

Nie obyło się jednak bez drobnych przeciwności losu. 34-latek wyznał, że w piątek - tuż przed wielkim dniem - doznał lekkiej kontuzji stopy.

"W hotelu próbowałem bardzo, ale to bardzo cicho zamknąć drzwi do pokoju, żeby nie obudzić mojego dziecka. Nagle drzwi zatrzasnęły się z ogromną siłą, a moja stopa utknęła między nimi. I to na dzień przed tym wielkim przejściem!" - opisywał.

Roose przyznał, że o poranku "trochę czuł" skutki przytrzaśnięcia nogi. "Na szczęście wygląda na to, że nie wpłynie to na mój niedzielny spacer nad Warszawą. Właśnie takie sytuacje są najbardziej niebezpieczne - te, których zupełnie się nie spodziewasz, a one po prostu się dzieją" - skwitował.





