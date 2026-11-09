W skrócie Emil W. usłyszał zarzut wywołania fałszywego alarmu po tym, jak w sieci sugerował, że w Warszawie może dojść do niebezpiecznych zdarzeń.

Prokuratura poinformowała, że podejrzany przyznał się do autorstwa wpisu, tłumacząc, iż jego intencją było zwrócenie uwagi na potencjalne zamieszki pod Trybunałem Konstytucyjnym.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało łącznie sześć osób, które publikowały nieprawdziwe wiadomości dotyczące zagrożenia życia i zdrowia po zamachu w Krakowie.

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Komentarz Emila W. z Warszawy ukazał się w sieci w nocy z soboty na niedzielę pod relacją Kanału Zero o zamachu w Krakowie. Jak informuje prokuratura, na jednym z portali społecznościowych mężczyzna napisał: "spokojnie, jutro akcja w Warszawie, uważajcie na ulicach".

Zdaniem prokuratury Emil W. "wiedział, że zagrożenie nie istnieje". Mimo to dopuścił się "stworzenia sytuacji mającej wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia życia i zdrowia wielu osób lub mienia w znacznych rozmiarach" na terenie Warszawy.

Komentarz zauważyła jedna z osób przeglądających portal i postanowiła zawiadomić policję. Wpis postawił na nogi funkcjonariuszy, którzy podjęli działania w związku z rzekomym zagrożeniem.

Niepokojący wpis po wydarzeniach z Krakowa. Emil W. z zarzutem

Podejrzany przyznał, że faktycznie jest autorem komentarza. Złożył przy tym wyjaśnienia, z których wynika, że jego wpis nie dotyczył dokonania nowego, rzekomego zamachu w Warszawie.

"Chodziło w nim o przewidywane burdy, które mogą mieć miejsce pod Trybunałem Konstytucyjnym" - tłumaczy w komunikacie rzecznik warszawskiej prokuratury, Piotr Antoni Skiba..

To, że Emil W. zamieścił swój komentarz na profilu relacjonującym na żywo tragiczne wydarzenia z Krakowa, było spowodowane jego "bezmyślnością" - czytamy w komunikacie.

Ostatecznie mężczyzna usłyszał zarzut wywołania fałszywego alarmu. Zastosowano wobec niego także dozór połączony ze stawiennictwem raz w tygodniu na komendzie policji. Emilowi W. grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

CBZC monitoruje internet. Zatrzymania po masakrze w Krakowie

Po tragicznych wydarzeniach w Krakowie monitorowaniem sieci zajęło się Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które poinformowało w poniedziałek o zatrzymaniu łącznie sześciu osób w wieku od 15 do 36 lat. To autorzy niepokojących treści, sugerujących, że zagrożone jest czyjeś życie lub zdrowie.

Wśród zatrzymanych jest jeden obywatel Ukrainy, pozostali to Polacy. Jednym z nich jest Emil W. - przekazała Polska Agencja Prasowa. Wszystkie te osoby przyznały się do publikowania nieprawdziwych wiadomości.

"Jednym z powodów takiego zachowania było umieszczenie wpisu dla żartu" - przekazało CBZC, wskazując, że autorzy niepokojących treści często chcą wywołać chaos, panikę i dezinformację lub zaistnieć w mediach społecznościowych. Potem tego typu wpisy "często są bezrefleksyjnie przekazywane dalej" w sieci.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka napisała natomiast na platformie X, że policja reaguje także na wpisy "gloryfikujące sprawcę ataku" w Krakowie i pochwalające przemoc. "Autorzy muszą liczyć się z konsekwencjami" - zaznaczyła.

Tragiczne wydarzenia w Krakowie. Sprawca strzelaniny nie żyje

Do tragicznych zdarzeń w Krakowie doszło w sobotę około godziny 15. Wówczas zamaskowany 24-latek wjechał autem na Rynek Główny i zaczął strzelać do przebywających tam ludzi.

Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym interweniujący policjanci oraz sprawca. Zamachowcem okazał się 24-letni Michał Oksiński z Ostrowca Świętokrzyskiego. W poniedziałek przekazano informację o jego śmierci.

W sobotę wieczorem w domu 24-latka policjanci natrafili na ciała trzech osób z ranami postrzałowymi. To 53-letni mężczyzna oraz kobiety w wieku 52 i 21 lat. Służby ustaliły, że zmarli to najbliżsi krewni zamachowca.



