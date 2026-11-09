Niepokojący wpis po zamachu w Krakowie. Mieszkaniec Warszawy z zarzutem

Alicja Krause

Alicja Krause

Wiedział, że zagrożenie nie istnieje, a i tak zamieścił w sieci komentarz sugerujący, że w Warszawie może dojść do niebezpiecznych zdarzeń. Emil W. opublikował go pod relacją Kanału Zero dotyczącą sobotniego zamachu w Krakowie. Prokuratura poinformowała o przedstawieniu mu zarzutu.

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Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, udziela wypowiedzi dziennikarzom.
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Piotr Antoni Skiba (zdj. ilustracyjne)Jacek SzydlowskiAgencja FORUM

W skrócie

  • Emil W. usłyszał zarzut wywołania fałszywego alarmu po tym, jak w sieci sugerował, że w Warszawie może dojść do niebezpiecznych zdarzeń.
  • Prokuratura poinformowała, że podejrzany przyznał się do autorstwa wpisu, tłumacząc, iż jego intencją było zwrócenie uwagi na potencjalne zamieszki pod Trybunałem Konstytucyjnym.
  • Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało łącznie sześć osób, które publikowały nieprawdziwe wiadomości dotyczące zagrożenia życia i zdrowia po zamachu w Krakowie.
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Komentarz Emila W. z Warszawy ukazał się w sieci w nocy z soboty na niedzielę pod relacją Kanału Zero o zamachu w Krakowie. Jak informuje prokuratura, na jednym z portali społecznościowych mężczyzna napisał: "spokojnie, jutro akcja w Warszawie, uważajcie na ulicach".

Zdaniem prokuratury Emil W. "wiedział, że zagrożenie nie istnieje". Mimo to dopuścił się "stworzenia sytuacji mającej wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia życia i zdrowia wielu osób lub mienia w znacznych rozmiarach" na terenie Warszawy.

Komentarz zauważyła jedna z osób przeglądających portal i postanowiła zawiadomić policję. Wpis postawił na nogi funkcjonariuszy, którzy podjęli działania w związku z rzekomym zagrożeniem.

Niepokojący wpis po wydarzeniach z Krakowa. Emil W. z zarzutem

Podejrzany przyznał, że faktycznie jest autorem komentarza. Złożył przy tym wyjaśnienia, z których wynika, że jego wpis nie dotyczył dokonania nowego, rzekomego zamachu w Warszawie.

"Chodziło w nim o przewidywane burdy, które mogą mieć miejsce pod Trybunałem Konstytucyjnym" - tłumaczy w komunikacie rzecznik warszawskiej prokuratury, Piotr Antoni Skiba..

To, że Emil W. zamieścił swój komentarz na profilu relacjonującym na żywo tragiczne wydarzenia z Krakowa, było spowodowane jego "bezmyślnością- czytamy w komunikacie.

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Ostatecznie mężczyzna usłyszał zarzut wywołania fałszywego alarmu. Zastosowano wobec niego także dozór połączony ze stawiennictwem raz w tygodniu na komendzie policji. Emilowi W. grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

CBZC monitoruje internet. Zatrzymania po masakrze w Krakowie

Po tragicznych wydarzeniach w Krakowie monitorowaniem sieci zajęło się Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które poinformowało w poniedziałek o zatrzymaniu łącznie sześciu osób w wieku od 15 do 36 lat. To autorzy niepokojących treści, sugerujących, że zagrożone jest czyjeś życie lub zdrowie.

Wśród zatrzymanych jest jeden obywatel Ukrainy, pozostali to Polacy. Jednym z nich jest Emil W. - przekazała Polska Agencja Prasowa. Wszystkie te osoby przyznały się do publikowania nieprawdziwych wiadomości.

"Jednym z powodów takiego zachowania było umieszczenie wpisu dla żartu" - przekazało CBZC, wskazując, że autorzy niepokojących treści często chcą wywołać chaos, panikę i dezinformację lub zaistnieć w mediach społecznościowych. Potem tego typu wpisy "często są bezrefleksyjnie przekazywane dalej" w sieci.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka napisała natomiast na platformie X, że policja reaguje także na wpisy "gloryfikujące sprawcę ataku" w Krakowie i pochwalające przemoc. "Autorzy muszą liczyć się z konsekwencjami" - zaznaczyła.

Tragiczne wydarzenia w Krakowie. Sprawca strzelaniny nie żyje

Do tragicznych zdarzeń w Krakowie doszło w sobotę około godziny 15. Wówczas zamaskowany 24-latek wjechał autem na Rynek Główny i zaczął strzelać do przebywających tam ludzi.

Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym interweniujący policjanci oraz sprawca. Zamachowcem okazał się 24-letni Michał Oksiński z Ostrowca Świętokrzyskiego. W poniedziałek przekazano informację o jego śmierci.

W sobotę wieczorem w domu 24-latka policjanci natrafili na ciała trzech osób z ranami postrzałowymi. To 53-letni mężczyzna oraz kobiety w wieku 52 i 21 lat. Służby ustaliły, że zmarli to najbliżsi krewni zamachowca.

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