W skrócie
- Emil W. usłyszał zarzut wywołania fałszywego alarmu po tym, jak w sieci sugerował, że w Warszawie może dojść do niebezpiecznych zdarzeń.
- Prokuratura poinformowała, że podejrzany przyznał się do autorstwa wpisu, tłumacząc, iż jego intencją było zwrócenie uwagi na potencjalne zamieszki pod Trybunałem Konstytucyjnym.
- Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało łącznie sześć osób, które publikowały nieprawdziwe wiadomości dotyczące zagrożenia życia i zdrowia po zamachu w Krakowie.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Komentarz Emila W. z Warszawy ukazał się w sieci w nocy z soboty na niedzielę pod relacją Kanału Zero o zamachu w Krakowie. Jak informuje prokuratura, na jednym z portali społecznościowych mężczyzna napisał: "spokojnie, jutro akcja w Warszawie, uważajcie na ulicach".
Zdaniem prokuratury Emil W. "wiedział, że zagrożenie nie istnieje". Mimo to dopuścił się "stworzenia sytuacji mającej wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia życia i zdrowia wielu osób lub mienia w znacznych rozmiarach" na terenie Warszawy.
Komentarz zauważyła jedna z osób przeglądających portal i postanowiła zawiadomić policję. Wpis postawił na nogi funkcjonariuszy, którzy podjęli działania w związku z rzekomym zagrożeniem.
Niepokojący wpis po wydarzeniach z Krakowa. Emil W. z zarzutem
Podejrzany przyznał, że faktycznie jest autorem komentarza. Złożył przy tym wyjaśnienia, z których wynika, że jego wpis nie dotyczył dokonania nowego, rzekomego zamachu w Warszawie.
"Chodziło w nim o przewidywane burdy, które mogą mieć miejsce pod Trybunałem Konstytucyjnym" - tłumaczy w komunikacie rzecznik warszawskiej prokuratury, Piotr Antoni Skiba..
To, że Emil W. zamieścił swój komentarz na profilu relacjonującym na żywo tragiczne wydarzenia z Krakowa, było spowodowane jego "bezmyślnością" - czytamy w komunikacie.
Ostatecznie mężczyzna usłyszał zarzut wywołania fałszywego alarmu. Zastosowano wobec niego także dozór połączony ze stawiennictwem raz w tygodniu na komendzie policji. Emilowi W. grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.
CBZC monitoruje internet. Zatrzymania po masakrze w Krakowie
Po tragicznych wydarzeniach w Krakowie monitorowaniem sieci zajęło się Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które poinformowało w poniedziałek o zatrzymaniu łącznie sześciu osób w wieku od 15 do 36 lat. To autorzy niepokojących treści, sugerujących, że zagrożone jest czyjeś życie lub zdrowie.
Wśród zatrzymanych jest jeden obywatel Ukrainy, pozostali to Polacy. Jednym z nich jest Emil W. - przekazała Polska Agencja Prasowa. Wszystkie te osoby przyznały się do publikowania nieprawdziwych wiadomości.
"Jednym z powodów takiego zachowania było umieszczenie wpisu dla żartu" - przekazało CBZC, wskazując, że autorzy niepokojących treści często chcą wywołać chaos, panikę i dezinformację lub zaistnieć w mediach społecznościowych. Potem tego typu wpisy "często są bezrefleksyjnie przekazywane dalej" w sieci.
Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka napisała natomiast na platformie X, że policja reaguje także na wpisy "gloryfikujące sprawcę ataku" w Krakowie i pochwalające przemoc. "Autorzy muszą liczyć się z konsekwencjami" - zaznaczyła.
Tragiczne wydarzenia w Krakowie. Sprawca strzelaniny nie żyje
Do tragicznych zdarzeń w Krakowie doszło w sobotę około godziny 15. Wówczas zamaskowany 24-latek wjechał autem na Rynek Główny i zaczął strzelać do przebywających tam ludzi.
Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym interweniujący policjanci oraz sprawca. Zamachowcem okazał się 24-letni Michał Oksiński z Ostrowca Świętokrzyskiego. W poniedziałek przekazano informację o jego śmierci.
W sobotę wieczorem w domu 24-latka policjanci natrafili na ciała trzech osób z ranami postrzałowymi. To 53-letni mężczyzna oraz kobiety w wieku 52 i 21 lat. Służby ustaliły, że zmarli to najbliżsi krewni zamachowca.