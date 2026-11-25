- Mieliśmy zgłoszenie od osoby, która słyszała jakieś niepokojące odgłosy. W wyniku zdarzenia na miejscu okazało się, że śmierć poniosła kobieta - powiedziała polsatnews.pl podinsp. Joanna Węgrzyniak, rzeczniczka prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Policjantka potwierdziła, że w związku z interwencją zatrzymano mężczyznę. Funkcjonariusze nie przekazują informacji na temat osób, które brały udział w zdarzeniu ani jego okoliczności. Nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do śmierci kobiety.

Warszawa. Tragiczne odkrycie w Wawrze, nie żyje kobieta

Na miejscu odkrycia ciała przed godz. 12 cały czas trwały czynności prowadzone pod nadzorem prokuratora. Śledczy dotychczas nie przekazali informacji nt. dotychczasowych ustaleń ani szczegółów prowadzonych działań.

Według ustaleń TVP3 Warszawa do zdarzenia doszło w środę rano. Portal informuje, że przed jedną z posesji na ulicy Stradomskiej pojawiło się kilkanaście radiowozów, publikuje także zdjęcia z tego obszaru.



