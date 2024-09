Warszawscy policjanci podzielili się szczegółami swojej weekendowej akcji. Udało im się skontrolować 558 samochodów , mandaty otrzymało 308 kierowców i wyniosły one łącznie 134 550 złotych .

Mundurowi zatrzymali też 55 dowodów rejestracyjnych i 20 praw jazdy , zatrzymano dwie osoby, a wobec 19 kierujących skierowali wnioski o ukaranie do sądu.

Policja walczy z piratami drogowymi. Wzmocniony patrol na warszawskich ulicach

Działania były prowadzone nie tylko w stolicy, ale również w podwarszawskich miejscowościach. Jak podkreśla policja, do walki z kierowcami, którzy nie respektują przepisów ruchu drogowego, skierowane zostały znaczne siły i środki .

W akcji wzięli udział między innymi policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, grupy SPEED, którzy wykorzystują oznakowane i nieoznakowane pojazdy wyposażone w wideo rejestratory, sonometry, a także drony, policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową, Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP, Oddziału Prewencji Policji, a także policjanci z komend rejonowych i powiatowych garnizonu stołecznego.

Podobne akcje policjanci przeprowadzają regularnie. Noszą one nazwy "Prędkość" i "Ciche Miasto II".

"Pamiętajmy! Poprawa bezpieczeństwa leży w gestii nas wszystkich: policji, samorządów, mieszkańców i organizacji, które działają na rzecz bezpieczeństwa. Bezpieczna stolica to system naczyń połączonych, w którym każdy ma do odegrania swoją rolę. Bezpieczne ulice to nasze wspólne dobro" - podkreślają funkcjonariusze.