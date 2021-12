Niecodzienny eksponat przekazany do muzeum w Warszawie

Jedna z ekip pogotowia kanalizacyjnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przetransportowała do Muzeum Getta Warszawskiego nietypowy eksponat. To skrzynka włazowa do kanałów wykorzystywana w Warszawie w latach 40. XX wieku.

"Będzie ona eksponatem powstającej ekspozycji" - napisało w mediach społecznościowych MPWiK. "Nie było to łatwe zadanie, bo cała skrzynka waży około 180 kg i składa się z dwóch elementów - pokrywy i podstawy" - zaznaczyła miejska spółka.



Misją Muzeum Getta Warszawskiego jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski.

Reklama

Celem działalności placówki jest stworzenie wystawy stałej Muzeum Getta Warszawskiego w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich oraz zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.