W skrócie 18-letnia kobieta spadła z dachu pociągu w Parzniewie i została przewieziona do szpitala.

Kobieta miała być pod wpływem alkoholu i doznać poparzeń oraz złamań, lecz jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

W sprawie wypadku wszczęto postępowanie pod nadzorem prokuratury, a policja bada, czy na dachu pociągu mogły być obecne inne osoby.

Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem w Parzniewie w powiecie pruszkowskim. Służby otrzymały informację o młodej kobiecie, która miała spaść z dachu pociągu Kolei Mazowieckich relacji Skierniewice-Warszawa Wschodnia.

- O godzinie 20:22 na numer alarmowy wpłynęła informacja o osobie, która może się znajdować na dachu pociągu. Dwie minuty później dostaliśmy kolejną informację, że ta osoba spadła z pociągu - przekazała Interii podkom. Monika Orlik z KPP w Pruszkowie.

- Policjanci, którzy przybyli na miejsce potwierdzili zdarzenie. 18-letnia kobieta w wyniku obrażeń została przewieziona do szpitala - dodała rzeczniczka pruszkowskiej policji.

Policja odmówiła przekazania informacji na temat stanu kobiety. Według doniesień mediów miała ona jednak doznać poparzeń w związku z porażeniem prądem z sieci trakcyjnej oraz złamań. Mimo to jej życiu ma nie zagrażać niebezpieczeństwo. W momencie zdarzenia miała ona przebywać pod wpływem alkoholu.

Rzeczniczka pruszkowskiej policji nie potwierdziła również doniesień, że na dachu pociągu podróżowały również inne osoby. - Mieliśmy informację o jednej osobie na dachu. Policjanci zastali również tylko jedną osobę - przekazała podkom. Orlik.

Zaznaczyła jednak, że w sprawie wszczęto postępowanie pod nadzorem prokuratury w Pruszkowie, które będzie miało na celu wyjaśnienie jak doszło do wypadku i czy na dachu znajdowały się także inne osoby.

- Z kobietą będą wykonywane czynności, o ile oczywiście lekarz wyrazi na to zgodę. Jak będziemy mieli możliwość porozmawiać z tą kobietą, to zapewne się czegoś dowiemy - powiedziała rzeczniczka policji.

