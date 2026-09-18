O zdarzeniu poinformowały w czwartek władze Ostrołęki na oficjalnym profilu miasta na Facebooku. "Na szczęście zdarzyło się to w czasie, kiedy nikogo nie było w pomieszczeniu i nikt nie ucierpiał" - we wpisie. Teraz sprawdzony zostanie stan innych pomieszczeń w urzędzie.

Weszła do gabinetu i zobaczyła gruz. Pochodził z sufitu

Zarwanie się sufitu w swoim gabinecie odkryła w czwartek sama wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz:

"Dziś rano, po przyjściu do pracy, pani wiceprezydent zastała swój gabinet zasypany gruzem. Poza godzinami pracy urzędu doszło do oberwania znacznego fragmentu sufitu" - napisano w komunikacie.

Z sufitu zerwała się "część tynku i elementów stropu", które spadły na meble i wyposażenie gabinetu, w tym na biurko wiceprezydent. Ponieważ pomieszczenie było puste, nikomu nic się nie stało.

We wpisie na Facebooku zamieszczono również zdjęcia, na których widać fragmenty gruzu na biurku wiceprezydent oraz na podłodze i meblach w dużej części gabinetu urzędniczki.

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Jak tylko odkryto zarwanie się sufitu "niezwłocznie przystąpiono do oczyszczenia pokoju i naprawy uszkodzeń" - czytamy we wpisie. Zapewniono też, że sprawdzany jest stan innych części budynku i czy nie występuje tam "podobne zagrożenie".

"Najważniejsze jest teraz bezpieczeństwo pracowników oraz mieszkańców korzystających z urzędu" - podkreślają autorzy wpisu.

O tym, że stan zabytkowego urzędu w Ostrołęce może budzić obawy, wiadomo od dłuższego czasu. Między innymi dlatego praktycznie gotowy jest plan jego remontu.

Z remontem "nie można czekać w nieskończoność". Niedługo się zacznie

Budynek powstał w latach 20. XIX wieku, jednak uległ zniszczeniu w 1915 roku, podczas I wojny światowej. Odbudowano go w 1924 roku, a niecałe pół wieku później poważnie przebudowano.

W 1969 roku ratusz zyskał drugie piętro, podwyższono też jego wieżę. W 1986 roku budynek wpisano do rejestru zabytków. Mimo to budynek "od wielu lat nie był gruntownie modernizowany" - napisały władze Ostrołęki.

"Wykonywano oczywiście niezbędne naprawy bieżące, ale w przypadku obiektu w takim wieku i złym stanie technicznym nie można w nieskończoność ograniczać się do doraźnego usuwania kolejnych problemów" - czytamy we wpisie na Facebooku.

Miasto podpisało już umowę na kompleksowy remont ratusza, który ma zacząć się w przyszłym roku. Podkreślono, że zawalenie się sufitu w gabinecie wiceprezydent "zdarzenie jest bardzo mocnym sygnałem, że z tą inwestycją nie można już zwlekać. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo ludzi" - napisano.

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