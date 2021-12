O śmierci Tadeusza Rossa jako pierwsza informowała Interia.pl. We wtorek szef klubu radnych KO w stołecznej radzie miasta Jarosław Szostakowski. Artysta i polityk miał 83 lata.

"Bardzo smutna wiadomość. Odszedł Tadeusz Ross. Aktor, satyryk, były poseł i europoseł, a ostatnio radny Warszawy. Dziękuję za pracę i zaangażowanie na rzecz warszawianek i warszawiaków. Wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół" - w ten sposób zmarłego pożegnał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.



Wpisy w mediach społecznościowych zamieścili też inni politycy Platformy Obywatelskiej i stołeczni radni.



"Bardzo smutna wiadomość. Zmarł Tadeusz Ross - aktor, scenarzysta, satyryk. Poseł i europoseł PO, radny Warszawy, nasz serdeczny przyjaciel. Będziemy pamiętać" - napisała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.



Sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński podkreślił, że Tadeusz Ross był "dobrym, uczciwym i ciepłym człowiekiem". "Tadeusz, będzie Ciebie bardzo brakować. To był wielki zaszczyt znać Ciebie i współpracować z Tobą. Odpoczywaj w spokoju" - dodał.



"Zmarł Tadzio Ross. Nasz wiecznie uśmiechnięty klubowy kolega. Pamiętam, jak zabrałam go do mojego Skarżyska. Cóż to była za podróż i spotkania pełne anegdot i ciepła. Tadziu, żegnaj, Dobry Człowieku. Do zobaczenia" - napisała z kolei wiceprzewodnicząca Platformy Marzena Okła-Drewnowicz.



Nie żyje Tadeusz Ross. "Był popularnym i lubianym artystą"

Wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz z Nowoczesnej przypomniał, że Tadeusz Ross był "popularnym i lubianym artystą, "niezapomnianym Zulu Gulą", a przede wszystkim - jak dodał - kolegą z Rady Warszawy. "Wielki smutek" - napisał radny KO.



"Miałem okazję poznać Pana Tadeusza w Radzie Miasta. Odznaczał się wysoką kulturą, również w stosunku do swoich oponentów. Będzie nam Pana brakować. Niech spoczywa w pokoju" - to z kolei wpis radnego PiS Michała Szpądrowskiego.



Tadeusz Ross był aktorem, satyrykiem i scenarzystą, absolwentem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza (d. Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza) w Warszawie. Znany był przede wszystkim jako twórca programów satyrycznych, m.in. "Zulu-Gula" oraz "Rossmówki", które współtworzył z Piotrem Fronczewskim.



W 2006 roku został radnym Warszawy z ramienia Platformy Obywatelskiej , a rok później posłem PO. W 2009 roku bez powodzenia ubiegał się o mandat europosła. W Parlamencie Europejskim znalazł się jednak cztery lata później, zastępując Rafała Trzaskowskiego, który został ministrem administracji i cyfryzacji w rządzie Donalda Tuska. Od 2018 roku znów zasiadał w Radzie Warszawy.