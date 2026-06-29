Nie żyje drugi kolarz. Tragiczny finał akcji poszukiwawczej

W skrócie W Markach zakończono poszukiwania 71-letniego kolarza, który zaginął podczas wyścigu.

Mężczyzna został odnaleziony martwy.

W tej samej imprezie przed metą zmarł inny uczestnik wyścigu.

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"Informujemy, że poszukiwania zostały zakończone. Niestety, nie przyniosły one szczęśliwego rezultatu. Uczestnik naszych zawodów Pan Kazimierz nie żyje" - przekazał organizator wyścigu Poland Bike Marathon.

- Zawodnik został znaleziony poza trasą wyścigu. W miejscy oddalonym o około 2 kilometry - powiedział w rozmowie z Interią dyrektor Poland Bike Grzegorz Wajs.

W mediach społecznościowych przekazano rodzinie i bliskim najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia.

Organizator podziękował wszystkim zaangażowanym za pomoc w poszukiwaniach zaginionego kolarza.

Wyścig kolarski w Markach. Zakończyły się poszukiwania zaginionego

Wcześniej informowano o akcji poszukiwawczej, w którą aangażowała się policja, straż pożarna oraz wojsko.

Oficer prasowa z KPP Wołomin Aneta Nasiłowska przekazała Interii, że w poniedziałek wczesnym rankiem wznowiono zawieszoną niedzielną akcję poszukiwawczą.

- W działaniach udział brała także jednostka wojskowa z Przasnysza. Przeszukiwany był masyw leśny w okolicy trasy wyścigu - zaznaczyła oficer prasowa.

Informację o zaginięciu kolarza przekazał w niedzielę organizator wyścigu.

"Na trasie w Markach zaginął 71-letni pan Kazimierz" - przekazano w mediach społecznościowych.

"Był wielokrotnym zwycięzcą wyścigów kolarskich mtb. Startował z 6. sektora na dystansie MINI (28 km)" - dodano.

Przekazano, że kolarz mógł w trakcie wyścigu zjechać z trasy. "Był widziany na trasie jeszcze na 18-19. kilometrze, czyli około 10 km przed metą" - wyjaśniono.

Marki. Tragedia na trasie wyścigu

Na trasie niedzielnego wyścigu w Markach doszło także do innej tragedii. Jeden z kolarzy zmarł przed metą.

"Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci Michała, kolarza Cateny Wyszków, który dziś uczestniczył w naszych zawodach w Markach" - przekazali organizatorzy zawodów.

Rodzinie zmarłego przekazano wyrazy współczucia.





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