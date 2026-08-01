W skrócie Podczas obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego Karol Nawrocki podkreślił tragiczne doświadczenia cywilnych ofiar.

Nawrocki wystosował apel do świata, wzywając do rozliczania sprawców zbrodni i podkreślając, że żadne rezolucje ani konwencje nie zastąpią potępienia dla oprawców.

Prezydent zaznaczył, że pamięć o ofiarach rzezi Woli jest pielęgnowana przez mieszkańców i społeczników, którym podziękował za ich zaangażowanie.

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- To apel do całego świata z Warszawy, z Woli, gdzie Niemcy zamordowali ponad 50 tys. Polaków, w tym kobiet i dzieci. Świat nie będzie lepszy, świat nie będzie dobry, jeżeli dyktatorów, morderców i zwyrodnialców nie będzie rozliczał z tego, co zrobili - powiedział w trakcie sobotnich uroczystości Karol Nawrocki.

- Świat nie posunie się do przodu i nie pomogą żadne rezolucje, konwencje i dyskusje na wszelkich forach świata, jeśli tych, którzy mordowali kobiety i dzieci, świat nie będzie miał odwagi potępić - dodał prezydent.

Nawrocki pojawił się w warszawskim Parku im. Edwarda Szymańskiego, przy skrzyżowaniu ulic Wolskiej i Elekcyjnej, gdzie złożył kwiaty pod tablicą poświęconą rzezi Woli. W sobotę w całym kraju trwają obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

"Świat nie posunie się do przodu". Przemowa Karola Nawrockiego

W trakcie swojego przemówienia Nawrocki zaznaczył, że "Powstanie Warszawskie było bitwą o Polskę i o oswobodzenie się Rzeczpospolitej z hekatomby niemieckiej okupacji; ze zła, które toczyło Rzeczpospolitą od 1939 roku". - Dlatego od dwóch dni oddajemy hołd i modlimy się za tych, którzy bili się i polegli. Dziękujemy Bogu za to, że wciąż ponad 100 powstańców jest z nami - powiedział w sobotę Karol Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że bohaterowie Powstania Warszawskiego "bili się o to, by Polska była niepodległa w obliczu dwóch systemów totalitarnych, tak bardzo do siebie podobnych i mających ten sam cel zniszczenia Rzeczpospolitej".

- Powstanie Warszawskie to nie tylko walka, to także cierpienie. Cierpienie niezasłużone, cierpienie tych, którzy nie byli gotowi do tego, aby bić się w szeregach Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych - powiedział prezydent.

Nawrocki zwrócił się do Polaków. "Dzięki wam ta pamięć żyje"

Prezydent powiedział też, że "każda klatka, każda brama, każdy chodnik warszawskiej Woli, jest skropiony krwią cywilów, których mordowali Niemcy z brutalnością, ze zezwierzęceniem".

- Dlatego tutaj dzisiaj jestem jako prezydent Polski, aby powiedzieć, że Polska pamięta o cywilnych ofiarach Powstania Warszawskiego, o ponad 50 tysiącach zamordowanych cywilów i mieszkańcach Woli - zaznaczył.

W kolejnych słowach Nawrocki zwrócił się do mieszkańców i społeczników warszawskiej Woli, a także do tych wszystkich, którzy pielęgnują pamięć historyczną o uczestnikach tamtejszych wydarzeń. - Dzięki wam ta pamięć żyje każdego dnia (...) i za to wam dziękuję - dodał prezydent.

Nawrocki złożył kwiaty. 82. rocznica Powstania Warszawskiego

- Chciałbym, abyśmy więc za tymi liczbami, za tymi 50 tysiącami, czterema tysiącami, widzieli twarz konkretnych ludzi, którzy oddali swoje życie i zostali przez Niemców zamordowani tylko dlatego, że byli Polakami, tylko dlatego, że w sierpniu roku 1944 mieszkali w Warszawie - zaapelował prezydent.

W czasie Powstania Warszawskiego oddziały niemieckie dopuściły się szeregu masowych mordów na ludności cywilnej miasta, a jednym z największych tego typu wydarzeń była tzw. rzeź Woli, dokonana przez oddziały SS i policji niemieckiej.





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