W skrócie W jednej z klinik Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego stwierdzono przypadki przyjmowania pacjentów poza oficjalną kolejką, co skutkowało wysoką karą finansową dla szpitala.

Kontrola NFZ wykazała, że aż 70 procent pacjentów było przyjmowanych poza wyznaczoną kolejnością, niektórzy nawet pomimo braku pilnych wskazań medycznych.

Szpital zakwestionował wyniki kontroli, twierdząc, że wszystkie przyjęcia odbywały się na podstawie kryteriów medycznych, a decyzja o ukaraniu została podjęta bez uwzględnienia pełnych danych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Portal Rynek Zdrowia informuje, że do nieprawidłowości miało dochodzić w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, gdzie pacjenci mieli być przyjmowani poza oficjalną kolejką oczekujących. W związku z tymi doniesieniami NFZ przeprowadził kontrolę, która wykazała, że aż 70 proc. pacjentów miało być przyjmowanych poza kolejką.

Według NFZ miało nawet dochodzić do sytuacji, gdy pacjenci w stanie stabilnym, byli przyjmowani przed chorymi skierowanymi do kliniki w trybie pilnym. Poza tym 10 pacjentów miało zostać przyjętych z całkowitym pominięciem oficjalnej listy oczekujących.

Portal miał również otrzymać anonimowe pismo od pracowników szpitala, którzy wskazali, że poza kolejką przyjmowani mieli być przede wszystkim chorzy kierowani z prywatnego gabinetu jednego z lekarzy. NFZ nie był jednak w stanie potwierdzić tych informacji.

Nieprawidłowości w kolejnym szpitalu. NFZ nałożył karę

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami na szpital nałożona został kara finansowa w wysokości 289 tys. złotych. To już drugi raz, gdy w placówce tej ujawniono taki proceder. Poprzednim razem było to w 2022 roku. Wtedy kara wyniosła 50 tys. złotych - podaje Rynek Zdrowia.

Szpital miał odrzucić wyniki kontroli NFZ i utrzymuje, że kara została nałożona niesłusznie. Według niego przyjęcia na oddział odbywały się jedynie w oparciu o kryteria medyczne, a kontrolerzy oparli się jedynie na danych statystycznych.

O przyjmowaniu pacjentów poza kolejką w szpitalach zrobiło się głośno po wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Na jaw wyszło bowiem, że miał tam funkcjonować salonik VIP w szczególności dla polityków obozu rządzącego, którzy mieli otrzymywać szybszą i lepszą opiekę. Tamtejszym oddziałem SOR kierował Dawid Kacprzyk - radny Koalicji Obywatelskiej, który mimo braku specjalizacji w rok zarobił 1,6 mln złotych.





Sasin w "Graffiti" o aferze w Szpitalu Południowym: Trzaskowski kłamie w tej sprawie Polsat News