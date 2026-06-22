Nawet 70 proc. pacjentów przyjętych poza kolejką. Klinika z karą od NFZ
W jednej z klinik Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego większość pacjentów była przyjmowana poza kolejką - informuje portal Rynek Zdrowia. W związku z nieprawidłowościami na placówkę nałożono karę wynoszącą niemal 300 tys. złotych. Według kliniki przyjęcia na oddział odbywały się jedynie w oparciu o kryteria medyczne, a kontrolerzy oparli się na danych statystycznych.
W skrócie
- W jednej z klinik Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego stwierdzono przypadki przyjmowania pacjentów poza oficjalną kolejką, co skutkowało wysoką karą finansową dla szpitala.
- Kontrola NFZ wykazała, że aż 70 procent pacjentów było przyjmowanych poza wyznaczoną kolejnością, niektórzy nawet pomimo braku pilnych wskazań medycznych.
- Szpital zakwestionował wyniki kontroli, twierdząc, że wszystkie przyjęcia odbywały się na podstawie kryteriów medycznych, a decyzja o ukaraniu została podjęta bez uwzględnienia pełnych danych.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Portal Rynek Zdrowia informuje, że do nieprawidłowości miało dochodzić w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, gdzie pacjenci mieli być przyjmowani poza oficjalną kolejką oczekujących. W związku z tymi doniesieniami NFZ przeprowadził kontrolę, która wykazała, że aż 70 proc. pacjentów miało być przyjmowanych poza kolejką.
Według NFZ miało nawet dochodzić do sytuacji, gdy pacjenci w stanie stabilnym, byli przyjmowani przed chorymi skierowanymi do kliniki w trybie pilnym. Poza tym 10 pacjentów miało zostać przyjętych z całkowitym pominięciem oficjalnej listy oczekujących.
Portal miał również otrzymać anonimowe pismo od pracowników szpitala, którzy wskazali, że poza kolejką przyjmowani mieli być przede wszystkim chorzy kierowani z prywatnego gabinetu jednego z lekarzy. NFZ nie był jednak w stanie potwierdzić tych informacji.
Nieprawidłowości w kolejnym szpitalu. NFZ nałożył karę
W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami na szpital nałożona został kara finansowa w wysokości 289 tys. złotych. To już drugi raz, gdy w placówce tej ujawniono taki proceder. Poprzednim razem było to w 2022 roku. Wtedy kara wyniosła 50 tys. złotych - podaje Rynek Zdrowia.
Szpital miał odrzucić wyniki kontroli NFZ i utrzymuje, że kara została nałożona niesłusznie. Według niego przyjęcia na oddział odbywały się jedynie w oparciu o kryteria medyczne, a kontrolerzy oparli się jedynie na danych statystycznych.
O przyjmowaniu pacjentów poza kolejką w szpitalach zrobiło się głośno po wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Na jaw wyszło bowiem, że miał tam funkcjonować salonik VIP w szczególności dla polityków obozu rządzącego, którzy mieli otrzymywać szybszą i lepszą opiekę. Tamtejszym oddziałem SOR kierował Dawid Kacprzyk - radny Koalicji Obywatelskiej, który mimo braku specjalizacji w rok zarobił 1,6 mln złotych.