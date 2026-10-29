W skrócie
- 14-letni uczeń szkoły na warszawskiej Białołęce rozpylił dezodorant do kubka nauczycielki, co doprowadziło do jej nagłego pogorszenia samopoczucia.
- Policja z komisariatu na Białołęce podjęła interwencję w szkole po zgłoszeniu nauczycielki, która wypiła skażony napój.
- Sprawa 14-latka, który tłumaczył swoje zachowanie żartem, została skierowana do sądu rodzinnego i nieletnich, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach.
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O zdarzeniu poinformowała w czwartek praska policja. Według ustaleń funkcjonariuszy ósmoklasista wykorzystał chwilową nieobecność nauczycielki w klasie i rozpylił dezodorant do jej kubka.
- Kobieta przyznała, że po jej wypiciu zaczęła się źle czuć i mieć niepokojące dolegliwości - przekazała w komunikacie nadkom. Paulina Onyszko.
Na przybyłych do szkoły policjantów z komisariatu na Białołęce czekali nauczycielka i pedagog.
Białołęka. Sprawa 14-latka trafiła do sądu
Informacje przekazane przez kobietę pozwoliły ustalić, który uczeń odpowiadał za zdarzenie. Do placówki wezwano jego rodzica.
Dalsze czynności prowadzili funkcjonariusze północnopraskiego Wydziału ds. Nieletnich i Patologii. Przesłuchali chłopca, który wyjaśnił, że jego zachowanie miało być "żartem". Zgromadzone materiały przekazali do sądu rodzinnego i nieletnich.
Policja nie podała dokładnej daty zdarzenia ani nazwy szkoły. Nie poinformowała również, czy nauczycielka potrzebowała hospitalizacji.
Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich reguluje postępowania, dotyczące czynów karalnych, popełnionych po ukończeniu 13., a przed ukończeniem 17. roku życia.
Przewiduje m.in. upomnienie, zobowiązanie do przeproszenia pokrzywdzonego lub naprawienia szkody oraz nadzór kuratora sądowego. Dobór środka zależy od ustaleń i okoliczności konkretnej sprawy.