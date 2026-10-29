Nauczycielka wypiła herbatę i źle się poczuła. Uczeń tłumaczył się "żartem"

Agata Sucharska

Agata Sucharska

14-letni uczeń jednej ze szkół na warszawskiej Białołęce rozpylił dezodorant do herbaty nauczycielki. Kobieta po wypiciu napoju źle się poczuła, a do placówki wezwano policję. Chłopiec tłumaczył, że chciał zrobić żart. Jego sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletnich.

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Radiowóz policyjny pod szkołą i pusta sala lekcyjna
Policja interweniowała w szkoleArtur Szczepanski/REPORTER | khan05123RF/PICSEL

W skrócie

  • 14-letni uczeń szkoły na warszawskiej Białołęce rozpylił dezodorant do kubka nauczycielki, co doprowadziło do jej nagłego pogorszenia samopoczucia.
  • Policja z komisariatu na Białołęce podjęła interwencję w szkole po zgłoszeniu nauczycielki, która wypiła skażony napój.
  • Sprawa 14-latka, który tłumaczył swoje zachowanie żartem, została skierowana do sądu rodzinnego i nieletnich, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach.
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O zdarzeniu poinformowała w czwartek praska policja. Według ustaleń funkcjonariuszy ósmoklasista wykorzystał chwilową nieobecność nauczycielki w klasie i rozpylił dezodorant do jej kubka.

- Kobieta przyznała, że po jej wypiciu zaczęła się źle czuć i mieć niepokojące dolegliwości - przekazała w komunikacie nadkom. Paulina Onyszko.

Na przybyłych do szkoły policjantów z komisariatu na Białołęce czekali nauczycielka i pedagog.

Białołęka. Sprawa 14-latka trafiła do sądu

Informacje przekazane przez kobietę pozwoliły ustalić, który uczeń odpowiadał za zdarzenie. Do placówki wezwano jego rodzica.

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Dalsze czynności prowadzili funkcjonariusze północnopraskiego Wydziału ds. Nieletnich i Patologii. Przesłuchali chłopca, który wyjaśnił, że jego zachowanie miało być "żartem". Zgromadzone materiały przekazali do sądu rodzinnego i nieletnich.

Policja nie podała dokładnej daty zdarzenia ani nazwy szkoły. Nie poinformowała również, czy nauczycielka potrzebowała hospitalizacji.

Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich reguluje postępowania, dotyczące czynów karalnych, popełnionych po ukończeniu 13., a przed ukończeniem 17. roku życia.

Przewiduje m.in. upomnienie, zobowiązanie do przeproszenia pokrzywdzonego lub naprawienia szkody oraz nadzór kuratora sądowego. Dobór środka zależy od ustaleń i okoliczności konkretnej sprawy.

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