W skrócie 14-letni uczeń szkoły na warszawskiej Białołęce rozpylił dezodorant do kubka nauczycielki, co doprowadziło do jej nagłego pogorszenia samopoczucia.

Policja z komisariatu na Białołęce podjęła interwencję w szkole po zgłoszeniu nauczycielki, która wypiła skażony napój.

Sprawa 14-latka, który tłumaczył swoje zachowanie żartem, została skierowana do sądu rodzinnego i nieletnich, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach.

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O zdarzeniu poinformowała w czwartek praska policja. Według ustaleń funkcjonariuszy ósmoklasista wykorzystał chwilową nieobecność nauczycielki w klasie i rozpylił dezodorant do jej kubka.

- Kobieta przyznała, że po jej wypiciu zaczęła się źle czuć i mieć niepokojące dolegliwości - przekazała w komunikacie nadkom. Paulina Onyszko.

Na przybyłych do szkoły policjantów z komisariatu na Białołęce czekali nauczycielka i pedagog.

Białołęka. Sprawa 14-latka trafiła do sądu

Informacje przekazane przez kobietę pozwoliły ustalić, który uczeń odpowiadał za zdarzenie. Do placówki wezwano jego rodzica.

Dalsze czynności prowadzili funkcjonariusze północnopraskiego Wydziału ds. Nieletnich i Patologii. Przesłuchali chłopca, który wyjaśnił, że jego zachowanie miało być "żartem". Zgromadzone materiały przekazali do sądu rodzinnego i nieletnich.

Policja nie podała dokładnej daty zdarzenia ani nazwy szkoły. Nie poinformowała również, czy nauczycielka potrzebowała hospitalizacji.

Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich reguluje postępowania, dotyczące czynów karalnych, popełnionych po ukończeniu 13., a przed ukończeniem 17. roku życia.

Przewiduje m.in. upomnienie, zobowiązanie do przeproszenia pokrzywdzonego lub naprawienia szkody oraz nadzór kuratora sądowego. Dobór środka zależy od ustaleń i okoliczności konkretnej sprawy.



