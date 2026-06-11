W skrócie Policjanci w Warszawie poszukują 17-letniej Koreanki Yesung Shin, która zaginęła 9 czerwca po wyjściu z domu przy al. Rzeczypospolitej.

Opublikowano rysopis zaginionej, podając cechy charakterystyczne, między innymi wzrost, sylwetkę, kolor włosów i znak rozpoznawczy na dłoni.

Policja zamieściła apel o kontakt do osób posiadających informacje mogące pomóc w odnalezieniu nastolatki, podając konkretne numery telefonów i adres mailowy.

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Informacje o rozpoczęciu poszukiwań 17-letniej obywatelki Korei Południowej Yesung Shin udostępnili policjanci z Komendy Rejonowej Policji II w Warszawie - obejmującej swoim zasięgiem Mokotów, Ursynów i Wilanów.

Jak czytamy w komunikacie, Yesung Shin wyszła z domu przy al. Rzeczpospolitej we wtorek, 9 czerwca, w godzinach wieczornych - ok. 18. Od tego czasu nie ma z nią kontaktu.

Warszawa. Policja poszukuje zaginionej Koreanki

Funkcjonariusze podzielili się rysopisem zaginionej, udostępnili także jej zdjęcie. Nastolatka ma około 165 centymetrów wzrostu, szczupłą sylwetkę, czarne, proste, sięgające ramion włosy i piwne oczy.

Wśród znaków charakterystycznych w komunikacie wskazano trądzik na twarzy kobiety oraz bliznę na palcu wskazującym. 17-letnia Koreanka nosi okulary korekcyjne z okrągłymi szkłami.

"W chwili zaginięcia ubrana była w spodnie koloru czarnego, buty sportowe długość do kostek koloru czarnego, t-shirt koloru białego w paski poziome koloru czarnego" - przekazano.

17-letnia Koreanka zaginęła. Policja z apelem

Policjanci zwrócili się z apelem do wszystkich osób posiadających informacje, które mogą potencjalnie okazać się przydatne w poszukiwaniach.

"Wszyscy, którzy znają obecne miejsce pobytu kobiety lub posiadają informacje, które pomogą w jej odnalezieniu, proszeni są o kontakt z policjantami prowadzącymi poszukiwania" - czytamy.

Z informacjami w tej sprawie można zwrócić się do funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Wilanów pod numerem telefonu 47 72 325 03 lub dyżurnym jednostki, tel. 47 72 392-50 lub 52 lub mailowo, na adres dyzurny.kp wilanow@ksp.policja.gov.pl.





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