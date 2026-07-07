W skrócie W powiecie otwockim dwóch nastolatków na hulajnodze elektrycznej uderzyło w samochód jadący z pierwszeństwem przejazdu.

Policja informuje, że dzięki obowiązkowi jazdy w kasku nastolatkowie odnieśli jedynie ogólne potłuczenia.

Poszkodowani trafili do szpitala, w wyniku zderzenia nie doznali poważnych urazów głowy.

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Informacja o groźnym zdarzeniu została przekazana przez stołeczną policję. Funkcjonariusze opublikowali fragment zapisu wideo z kamery znajdującej się w samochodzie marki BMW. Kierowca auta jechał zgodnie z przepisami drogą z pierwszeństwem przejazdu.

W pewnym momencie z jego lewej strony, na ulicę z drogi podporządkowanej wyjechała hulajnoga elektryczna, na której znajdowali się dwaj nastolatkowie. Według ustaleń policji, 13-latek przewoził swojego 15-letniego kolegę.

Nastolatkowie na hulajnodze o krok od tragedii. Wpadli na jadący samochód

"Wielu młodych ludzi wsiada na hulajnogi elektryczne bezrefleksyjnie, traktując je jak formę zabawy i nie myśląc o konsekwencjach" - zauważyli funkcjonariusze.

W komunikacie wskazano również na "ogromne szczęście" młodych ludzi, którzy najprawdopodobniej uniknęli tragedii dzięki wprowadzonemu w ostatnim czasie obowiązkowi jazdy w kaskach ochronnych.

Policja wyjaśnia, że nastolatkowie trafili do szpitala "jedynie z ogólnymi potłuczeniami ciała, a nie z ciężkimi urazami głowy, które w takich sytuacjach bywają bardzo groźne". Przypomniano również o koniecznej znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zakazu przewożenia na hulajnodze elektrycznej innych osób, zwierząt ani ładunków.

"W zderzeniu hulajnogi z samochodem kierowcę samochodu chroni karoseria, pasy bezpieczeństwa oraz poduszki powietrzne. Osoba na hulajnodze nie ma wokół siebie żadnej osłony" - przypominają funkcjonariusze.

"Przy uderzeniu w pojazd jest narażona na bezpośredni, kontakt z karoserią. Jedyną rzeczą, która na hulajnodze może realnie ochronić naszą głowę przed tragicznym w skutkach urazem, jest kask" - podsumowano.





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