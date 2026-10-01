W skrócie Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V ustalili tożsamość 15-latka, który wyszukiwał w Internecie treści o zamachu terrorystycznym i zabójstwie policjanta.

Funkcjonariusze zabezpieczyli laptop i telefon nastolatka, a po czynnościach został doprowadzony do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza, który umieścił go w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym na trzy miesiące.

Policja apeluje o zainteresowanie rodziców aktywnością dzieci w Internecie i reagowanie na niepokojące sygnały.

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Stołeczni policjanci z Żoliborza odkryli niepokojącą aktywność internetową 15-latka z Ukrainy, który wyszukiwał w internecie informacje dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu w centrum handlowym i pozbawienia życia funkcjonariusza - przekazała podinsp. Elwira Kozłowska z KRP Warszawa V.

Jak dodała, służby podjęły działania, by udaremnić niebezpieczną sytuację.

Akcja stołecznej policji. Zatrzymano 15-latka, chodzi o jego aktywność w sieci

Policjanci ustalili tożsamość nastolatka, zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i zgromadzili materiał, na podstawie którego określono mu czyn karalny przygotowania do zabójstwa.

Sprawą zajęli się policjanci z wydziału do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii w KRP Warszawa V. W działania zaangażowali się również policyjni eksperci z Wydziału do Walki z Aktami Terroru i Zabójstw KSP oraz Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji.

Policjantka przekazała, że po wykonaniu czynności z udziałem nieletniego, został on doprowadzony do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza, VI Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Sąd zastosował wobec niego środek tymczasowy w postaci umieszczenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym na okres trzech miesięcy.

O dalszych losach 15-letniego obywatela Ukrainy zdecyduje sąd rodzinny.

Kujawsko-pomorskie. Policja w domu nastolatka. Miał planować atak na szkołę

Z kolei w poniedziałek kujawsko-pomorscy policjanci weszli do domu 13-latka w powiecie wąbrzeskim - podała KWP w Bydgoszczy. Z informacji funkcjonariuszy wynikało, że nastolatek planował zamach w swojej szkole.

"W plecaku przygotowanym do szkoły policjanci zabezpieczyli bagnet, a w mieszkaniu także tasak" - podawały służby.

Ponadto, według informacji służb, nastolatek miał wcześniej uśmiercić kilka kotów.

Do akcji zaangażowano także funkcjonariuszy z wojewódzkiego wydziału do walki z Przestępczością Cyfrową. Powiadomiono również inne służby.

W rozmowie z Polsat News mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik KWP w Bydgoszczy, przekazała, że zabezpieczone zostaną także urządzenia, z których korzystał nastolatek, aby prześledzić w jaki sposób i z kim się kontaktował.

Policja wystosowała apel do rodziców. "Reagujmy na niepokojące sygnały"

Służby wystosowały komunikat do rodziców. Podkreślono w nim, że dziecko może natrafić w internecie na treści dotyczące przemocy, broni czy innych niebezpiecznych zachowań. Jak dodano, może też szukać takich informacji z ciekawości, pod wpływem rówieśników albo z innych powodów.

Policja zaapelowała, aby rodzice monitorowali strony, aplikacje i platformy, z których korzystają dzieci. Zalecono, żeby zwracać uwagę na treści, których szuka i które ogląda dziecko oraz na osoby, z którymi kontaktuje się w internecie.

"Warto wiedzieć, czym się interesuje i jak spędza czas w sieci" - podkreślono w komunikacie. "Jeżeli pojawiają się poważne i niepokojące sygnały, nie czekaj, aż problem sam zniknie. Reaguj i szukaj pomocy" - dodała policja.



