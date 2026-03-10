Nastolatek stracił panowanie nad autem. Nie żyje 14-latka
Jedna osoba nie żyje, a cztery kolejne zostały ranne - to bilans tragicznego wypadku, do którego doszło w poniedziałek wieczorem w Mąkolinie pod Płockiem. Siedzący za kierownicą 18-latek prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem. Na miejscu lądowały śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
W skrócie
- W Mąkolinie pod Płockiem 18-latek kierując BMW stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do dachowania auta.
- W wyniku wypadku zginęła 14-letnia pasażerka, a cztery kolejne osoby zostały ranne, z czego dwie najciężej przetransportowano śmigłowcami do szpitala.
- Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku, dwie osoby zostały zatrzymane, a na środę zaplanowano sekcję zwłok zmarłej nastolatki.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godziny 19.30 w Mąkolinie pod Płockiem. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że kierujący BMW 18-latek najprawdopodobniej na łuku drogi stracił panowanie nad autem.
Samochód zjechał z jezdni i dachował na poboczu. Podróżowało nim łącznie pięć osób - 18-letni kierowca oraz czwórka nastoletnich pasażerów. Kierujący pojazdem był trzeźwy.
Mąkolin. Tragiczny wypadek, nie żyje 14-latka
Mimo podjętej na miejscu reanimacji nie udało się uratować życia 14-letnie pasażerki pojazdu. Cztery pozostałe osoby, podróżujące autem, zostały przetransportowane do szpitala, z czego dwie najciężej ranne śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Droga w miejscu zdarzenia była przez kilka godzin całkowicie zablokowana, pracowali tam przedstawiciele służb pod nadzorem prokuratora.
Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady oraz sporządzili dokumentację, która pomoże w ustaleniu dokładnych przyczyn i okoliczności zdarzenia.
Tragiczny wypadek z udziałem nastolatków. Ruch prokuratury
Prokuratura Okręgowa w Płocku wszczęła śledztwo dotyczące wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym.
Dwie osoby, które podróżowały samochodem BMW, zostały zatrzymane w ramach postępowania wyjaśniającego. Chodzi m.in. o kierowcę auta.
- Nikomu dotąd nie przedstawiono zarzutów - przekazał w rozmowie z PAP rzecznik płockiej prokuratury prok. Bartosz Maliszewski. Jak dodał, na środę zaplanowano sekcję zwłok zmarłej nastolatki.
W placówkach medycznych na terenie Warszawy i Płocka nadal przebywają dwie ranne osoby.