W skrócie W Mąkolinie pod Płockiem 18-latek kierując BMW stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do dachowania auta.

W wyniku wypadku zginęła 14-letnia pasażerka, a cztery kolejne osoby zostały ranne, z czego dwie najciężej przetransportowano śmigłowcami do szpitala.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku, dwie osoby zostały zatrzymane, a na środę zaplanowano sekcję zwłok zmarłej nastolatki.

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godziny 19.30 w Mąkolinie pod Płockiem. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że kierujący BMW 18-latek najprawdopodobniej na łuku drogi stracił panowanie nad autem.

Samochód zjechał z jezdni i dachował na poboczu. Podróżowało nim łącznie pięć osób - 18-letni kierowca oraz czwórka nastoletnich pasażerów. Kierujący pojazdem był trzeźwy.

Mąkolin. Tragiczny wypadek, nie żyje 14-latka

Mimo podjętej na miejscu reanimacji nie udało się uratować życia 14-letnie pasażerki pojazdu. Cztery pozostałe osoby, podróżujące autem, zostały przetransportowane do szpitala, z czego dwie najciężej ranne śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Droga w miejscu zdarzenia była przez kilka godzin całkowicie zablokowana, pracowali tam przedstawiciele służb pod nadzorem prokuratora.

Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady oraz sporządzili dokumentację, która pomoże w ustaleniu dokładnych przyczyn i okoliczności zdarzenia.

Tragiczny wypadek z udziałem nastolatków. Ruch prokuratury

Prokuratura Okręgowa w Płocku wszczęła śledztwo dotyczące wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym.

Dwie osoby, które podróżowały samochodem BMW, zostały zatrzymane w ramach postępowania wyjaśniającego. Chodzi m.in. o kierowcę auta.

- Nikomu dotąd nie przedstawiono zarzutów - przekazał w rozmowie z PAP rzecznik płockiej prokuratury prok. Bartosz Maliszewski. Jak dodał, na środę zaplanowano sekcję zwłok zmarłej nastolatki.

W placówkach medycznych na terenie Warszawy i Płocka nadal przebywają dwie ranne osoby.

