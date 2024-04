Narodowy Marsz Życia pod hasłem "Niech Żyje Polska! przeszedł ulicami Warszawy

W tym roku uczestnicy marszu szli pod hasłem "Niech Żyje Polska!". Jest to nawiązanie do przypadającego 14 kwietnia Święta Chrztu Polski . "Chcemy zamanifestować swoją wierność oraz wdzięczność i odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo Polski, jej teraźniejszość i przyszłość" - informowali organizatorzy.

Głosowania w Sejmie. Projekty trafiły do komisji

W listopadzie zeszłego roku Lewica złożyła dwa projekty ustaw. Jeden z nich częściowo depenalizuje aborcję i pomoc w niej, drugi umożliwia przerwanie ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania. Pod koniec stycznia br. do Sejmu wpłynął projekt grupy posłów klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Zakłada on, że osoba w ciąży ma prawo do świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania.