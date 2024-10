Narodowy Marsz Papieski w Warszawie. "Zło dobrem zwyciężaj"

Marsz wyruszył ok. godz. 13.30 z Placu Zamkowego. Uczestnicy, z których wielu niosło flagi narodowe, przeszli ulicami: Miodową, Bonifraterską, Andersa i poprzez pl. Wilsona by dotrzeć do sanktuarium na Żoliborzu. W trakcie marszu przypominane były słowa ks. Jerzego Popiełuszki oraz papieża Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego.