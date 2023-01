Napad na sklep w Kobyłce. Zatrzymano drugiego ze sprawców

Informacje o zatrzymaniu przekazała asp. Monika Kaczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

- Mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek około godziny 19 w Kobyłce - podała policjantka. Zatrzymany to 22-letni obywatel Polski.

Napad w Kobyłce. Jeden ze sprawców nie żyje

Do napadu doszło w poniedziałek ok. godz. 22.30. Dwóch napastników w kominiarkach weszło do sklepu w Kobyłce. - Jeden z nich miał broń palną. Drugi - metalową rurkę. W środku zastali pracownicę sklepu. Jeden z mężczyzn próbował ukraść pieniądze. Wtedy wyszedł właściciel sklepu. Doszło do szamotaniny i właściciel ugodził jednego z napastników nożem, po czym napastnicy uciekli - powiedziała prok. Katarzyna Skrzeczkowska.

W okolicach dworca PKP znaleziono ciało jednego z mężczyzn. - Niestety nie udało się go uratować - mówiła asp. Monika Kaczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Ma miejscu śledczy zabezpieczyli nóż i metalową rurkę, a prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznych narzędzi. - Przesłuchano już właściciela sklepu - podała w poniedziałek prok. Skrzeczkowska.