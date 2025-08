Materiał dowodowy z zajścia trafi do prokuratury i zostanie poddany analizie prawno-karnej.

W poniedziałek na warszawskim Wilanowie doszło do bójki dwóch mężczyzn. Jej fragmenty nagrano, po czym trafiły do sieci. Nagranie opublikowane w serwisie X pokazuje, jak przed jednym ze sklepów sieci francuskiego dyskontu, w rejonie ulicy Herbu Szreniawa, dochodzi do szarpaniny.