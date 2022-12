O zdarzeniu poinformował zespół prasowy stołecznej straży miejskiej. Około godziny 2.30 w nocy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o nagim mężczyźnie na terenie pętli komunikacyjnej przy ulicy Zgrupowania AK Kampinos.

Warszawa. Nagi mężczyzna na pętli tramwajowej

"Kompletnie nagi leżał na betonie. Funkcjonariusze okryli mężczyznę kocem termicznym i przenieśli go do radiowozu. Mężczyzna był skrajnie wychłodzony, a jego źrenice nie reagowały prawidłowo na światło. Wezwano pogotowie ratunkowe. Do przyjazdu karetki strażnicy próbowali go rozgrzać" - informuje straż miejska.

Po pewnym czasie mężczyzna próbował coś powiedzieć do funkcjonariuszy, ale jego słowa były niezrozumiałe. Strażnikom nie udało się ustalić personaliów mężczyzny. Po kilkunastu minutach został zabrany do szpitala przez pogotowie ratunkowe.

"Prawdopodobnie mężczyzna mógł znajdować się pod wpływem narkotyków. Interwencja ochrony i strażników miejskich z pewnością uratowała mu życie, bo temperatura tej nocy w stolicy była ujemna" - podsumowali strażnicy.