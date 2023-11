Na wakacje zabrał granat i ostrą amunicję. Służbom tłumaczył, że to nie jego plecak

Na lotnisku w Modlinie zatrzymano 25-letniego obywatela Ukrainy podróżującego do Malagi, który w plecaku miał 15 naboi i granat ćwiczebny - przekazała kpt. Dagmara Bielec, rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Mężczyzna tłumaczył, że plecak pożyczył od kolegi i nie wiedział, co jest w środku. 25-latkowi za posiadanie broni bez zezwolenia grozi do ośmiu lat więzienia.