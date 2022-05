Do dużego pożaru lasu doszło w okolicach miejscowości Prosna na Mazowszu. Jak początkowo informowali strażacy, płonął las o powierzchni około 5 hektarów. Do gaszenia wysłano m.in. samolot gaśniczy Lasów Państwowych typu Dromader. Niedługo później PSP poinformowała, że powierzchnię pożaru oszacowano na 50 hektarów, a następnie na 100 hektarów.

- Sytuacja nie jest opanowana. W działaniach 45 samochodów i 160 strażaków oraz dwa samoloty gaśnicze. Uruchomiono procedurę zadysponowania śmigłowca policyjnego z ratownikami wysokościowymi PSP z Warszawy wraz ze zbiornikiem typu bambi - poinformował rzecznik komendanta głównego PSP bryg. Karol Kierzkowski.

Do akcji włączono również załogę policyjnego Black Hawka z ratownikami wysokościowymi PSP.

Mł. insp. Anna Kędzierzawska z Biura Komunikacji Społecznej KGP powiedziała, że do akcji została przekierowana policyjna załoga, która w czwartek brała udział w ćwiczeniach Renegade/Sarex-22 nad Zalewem Zegrzyńskim.

Policjanci i strażacy gaszą pożar z policyjnego śmigłowca wykorzystując zakupione przez PSP tzw. bambi-bucket, czyli zbiorniki na wodę o dużej pojemności. Obecnie na miejscu wykorzystywany jest zbiornik o pojemności 3 tys. litrów, ten sam, który w sierpniu ubiegłego roku wykorzystywano do gaszenia pożarów w Turcji.

