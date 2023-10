Most pieszo–rowerowy w Warszawie. Jak przebiega budowa?

Most pieszo–rowerowy w Warszawie – konstrukcja

Most ma długość 452 metrów, co sprawia, że to jeden z najdłuższych tego typu obiektów na świecie. Warszawska przeprawa pokonuje Millennium Bridge w Londynie o 127 metrów. Szerokość konstrukcji wygiętej na kształt błyskawicy jest zmienna i w najwęższym punkcie wynosi 6,9 m, a nad nurtem rzeki rozszerza się do 16,3 m.