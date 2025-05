- Szanowni państwo, to są najtrudniejsze chwile dla wszystkich , dla całej społeczności akademickiej, albowiem spotykamy się nie, żeby wyrazić radość z tego, że mija rok akademicki, dla większości dobry akademicki, tylko po to, żeby wyrazić nasz żal i ból - mówił po symbolicznej minucie ciszy rektor Uniwersytetu Warszawskiego .

Jednocześnie poinformował, że w czwartek doszło do spotkania z mi nistrem spraw wewnętrznych i administracji oraz komendantem głównym policji , którzy także zadeklarowali wsparcie.

- To ogromny dramat, że zabił student UW. Dramat, którego powodem jest to, że być może nie zauważamy czegoś, co się dzieje w tym skomplikowanym świecie. Z tej śmierci musimy wyciągnąć konsekwencje - dodał, apelując o uważność na drugiego człowieka, przy jednoczesnym pozostawaniu otwartym.