Chorzele bardzo łatwo przeoczyć. Jadąc z Warszawy w stronę Warmii i Mazur, mijamy je jak jedno z wielu miasteczek na trasie. Przebiega przez nie droga krajowa 57, łącząca Bartoszyce (woj. warmińsko-mazurskie) z Pułtuskiem (woj. mazowieckie). Wjeżdżamy do miasta od południa i w mgnieniu oka jesteśmy już poza jego północnymi granicami.

Jesienią 1940 r. do Chorzel położonych na Kurpiowszczyźnie przyjechała ekipa filmowa z austriackiej wytwórni Wien-Film. Mieli rozkaz od ministra propagandy III Rzeszy Josefa Goebbelsa - nakręcić pełen rozmachu fabularny film propagandowy o uciskanej przez Polaków ludności niemieckiej.

Lokalizację wybrał oficer Wehrmachtu Wilhelm Hosenfeld. Ten sam, który w czasie powstania warszawskiego uratował Władysława Szpilmana. Postać pojawiła się w filmie "Pianista" Romana Polańskiego.

Powrót do ojczyzny

Hosenfeld szukał miasteczka z przestronnym rynkiem. - Ten w Chorzelach był kiedyś znacznie większy, dziś podzielony jest przez ulicę Grunwaldzką - opowiada Michał Wiśnicki, regionalista, prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorzel. Jak mówi, miasto znajdowało się na uboczu, tuż przy granicy z Prusami Wschodnimi, trochę zapomniane przez Boga i ludzi.

Oprócz rynku, na którym obecnie znajduje się plac Tadeusza Kościuszki, atutem Chorzel było też połączenie kolejowe z Wiedniem.

Chorzele współcześnie / Anna Nicz / INTERIA.PL

Pojawienie się filmowców w Chorzelach wywołało ciekawość i poruszenie.

- To był moment dość ostrego działania okupacyjnego. Niemcy rządzili twardą ręką. W momencie, kiedy zaczęto realizować zdjęcia, to się nieco uspokoiło. Brutalność Niemców się zmniejszyła - mówi Wiśnicki. Nie oznaczało to całkowitej swobody - niektórzy mieszkańcy przymuszani byli do udziału w zdjęciach np. w roli statystów.

Realizacją filmu zajmowali się przede wszystkim Austriacy, którzy podchodzili do mieszkańców bardzo normalnie - wyjaśnia regionalista. Niektórzy mogli dorobić. Wozili furmankami materiały z dworca oddalonego cztery kilometry od samego miasteczka.

Gwiazdy kina w mazowieckim miasteczku

"Heimkehr", co oznacza "Powrót do ojczyzny", pokazywał losy niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce w 1939 roku. Akcja filmu, choć był kręcony na terenach obecnych województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego (nie tylko Chorzele, ale i pobliskie Szczytno), dzieje się w małej wsi na Wołyniu. Mieszkający tam Niemcy prześladowani są na ekranie przez Polaków.

Główna postać kobieca, która pojawia się w ponad 90-minutowym "Heimkehr", to nauczycielka Marie (grała ją Paula Wessely), która próbuje przeciwstawić się władzy. W staraniach pomaga jej narzeczony Frtiz, grany przez Carla Raddatza.

Ekipa na planie filmu. Z prawej strony Paula Wessely / Bundesarchiv/ Cusian, Albert/ CC-BY-SA 3.0 / Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

W filmie pojawiła się także polska obsada. Jej zebraniem zajmował się kolaborant Igo Sym, dyrektor warszawskich teatrów jawnych. Wystąpili m.in. Bogusław Samborski, Wanda Szczepańska, Stefan Golczewski, Juliusz Łuszczewski i Michał Pluciński.

Jedna ze scen filmu / Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

- Znam dwie żyjące jeszcze osoby, które opowiadały mi o tamtych wydarzeniach - wspomina Wiśnicki. To właśnie między innymi od nich czerpał wiedzę na temat historii "Heimkehr".

Rynek wczoraj i dziś

Wspomniany rynek jest dziś jednym z nielicznych punktów przykuwających uwagę podczas przejazdu przez Chorzele. Stoi tam wyeksponowany pomnik Tadeusza Kościuszki siedzącego na koniu. Obecnie miejsce jest odnowione i zrewitalizowane. Jeszcze kilka lat temu krajobraz wyglądał zupełnie inaczej - rośliny były zaniedbane, a ławki wołały o remont.

Plac Tadeusza Kościuszki współcześnie / Anna Nicz / INTERIA.PL

Dookoła rynku widzimy niskie zabudowania. Dziś mieszczą się w nich głównie punkty usługowe i handlowe. Część z tych budynków zachowała się od czasów sprzed wojny. Filmowcom z Wiednia posłużyły za plan, jednak, zgodnie z założeniami scenariusza, musieli dodać im rozmachu. Skromne fasady zasłonięto atrapami ścian wyglądającymi bardziej okazale.

Atrapy robiono z drewna czy płyt pilśniowych. Niektóre zabudowania zakrywano w całości. Do innych dobudowywano podcienie i kolumnady.

Na jednym ze zdjęć z czasu kręcenia filmu widać żołnierzy w tankietkach (małe wozy bojowe), stojących przed okazałym gmachem, a raczej fasadą takowy udającą. Za nim skrywała się parterowa chałupka. Obecnie stoi tam piętrowy budynek, na parterze zaś działa sklep lokalnej piekarni.

Tankietki na chorzelskim rynku / Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Chorzel / materiał zewnętrzny

Około 80 metrów na prawo od budynku znajdowała się "udawana" niemiecka szkoła. W jednej ze scen filmu Polacy dewastują jej wnętrze. W czasie PRL-u w budynku tym mieścił się zakład fryzjerski, dziś działa tam sklep.

- Rynek pojawia się już w pierwszych czterech minutach filmu. Na zdjęciach widać także przedwojenny kościół. W filmie często pojawiała się też kamienica państwa Połomskich, zlokalizowana po lewej stronie rynku (patrząc od strony Warszawy). W czasie wojny była tam restauracja. Budynek zachował się do dziś - wyjaśnia regionalista z Chorzel.

Zabudowania wokół rynku współcześnie / Anna Nicz / INTERIA.PL

Na położonym na obrzeżach miasteczka terenie targowiska budowano także makiety do innych scen filmu. Jak tłumaczy Wiśnicki, część ujęć powstała w wiedeńskich studiach.

Powrót do macierzy

Przed wojną żydowska diaspora w Chorzelach liczyła 1500-2000 osób. Później część z nich uciekła. W miasteczku zostało ok. 800 osób. W czasie kręcenia filmu mogli nieco odetchnąć. Niestety nie na długo.

- Ostatnia scena "Heimkehr" pokazuje oswobodzenie Niemców. Wsiadają oni na wozy konne, które ściągnięto z całej okolicy Chorzel, by wrócić nimi do macierzy, do ojczyzny. Cały chorzelski rynek zastawiony jest wozami - opowiada Wiśnicki.

Po finałowym ujęciu w grudniu 1941 roku te same wozy wywiozły Żydów 50 kilometrów na południe, do getta w Makowie Mazowieckim. Stamtąd trafiali do obozów zagłady.

Film swoją premierę miał w 1942 roku. Wyświetlany był w kinach całej Europy jako produkcja komercyjna. Jak mówi Michał Wiśnicki, kosztował ok. dwóch milionów marek, zarobił około czterech milionów.

Obraz grał na emocjach widzów, zamysł twórców był perfidny. - To nie była łopatologiczna propaganda. Zrobiony z rozmachem film przedstawiał fikcyjną historię, nie był dokumentem - zauważa Wiśnicki.

- Po wojnie i przez kilka kolejnych dekad w mieście nie rozmawiano o "Heimkehr". Ludzie bali się, że zostaną posądzeni o kolaborację - dodaje regionalista.

W listopadzie 1948 r. w Warszawie odbył się proces czworga polskich aktorów, którzy zagrali w filmie okupanta. Najsurowiej osądzono Bogusława Samborskiego, który w "Heimkehr" grał rolę bezwzględnego burmistrza. Skazano go zaocznie na karę dożywotniego więzienia.

