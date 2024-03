"Miała na imię Liza". Cichy marsz na ulicach Warszawy

- Mam nadzieję, że ta tragiczna tragedia, jeśli na coś się przyda, to na to, żeby nie tylko były zmiany w legislacji , ale żebyśmy atakowali ten temat zewsząd - w szkołach, liceach, mediach, żeby to robili influencerzy, media, żebyśmy o tym słyszeli, wiedzieli jak reagować - powiedziała Karolina Sulej z fundacji Kraina, która współorganizowała marsz. Wydarzenie zorganizowały także białoruskie feministki, Fundacja Martynka, Feminoteka, Ogólnopolski Strajk Kobiet, SEMA Ukraine, Rezistanta Ukraine.

Ambasador Białorusi na marszu "Miała na imię Liza"

- Przemoc jest niedopuszczalna. Niestety, w ostatnim czasie widzimy sporo przemocy w stosunku do innych ludzi, sporo przemocy w stosunku do kobiet, ale jesteśmy silniejsi, jesteśmy mocni po to, żeby ta przemoc nie była stosowana w stosunku do kobiet - powiedział w rozmowie z Polsat News uczestniczący w marszu Paweł Łatuszka, ambasador Białorusi w Polsce.