W skrócie 16-latek z Warszawy został zatrzymany pod zarzutem przygotowywania zamachu na wiele osób, a policja znalazła u niego niebezpieczne przedmioty oraz kamizelkę kuloodporną.

Wobec nastolatka sąd rodzinny zastosował środek tymczasowy i umieścił go w okręgowym ośrodku wychowawczym na trzy miesiące.

Artykuł opisuje również wcześniejsze ataki przeprowadzone przez nieletnich w polskich szkołach oraz działania prewencyjne policji w związku z tymi zdarzeniami.

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Jak poinformowała policja, funkcjonariusze z Wydziału Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii z warszawskiej Woli zareagowali na niepokojące informacje dotyczące 16-latka. Z ustaleń wynikało, że nastolatek podejmował działania mające stworzyć warunki do popełnienia przestępstwa polegającego na zabójstwie wielu osób.

Policjanci ustalili miejsce zamieszkania nieletniego i niezwłocznie udali się pod wskazany adres. Podczas przeszukania mieszkania znaleźli niebezpieczne przedmioty, które nastolatek gromadził w domu.

Zatrzymanie 16-latka. Maczeta, noże i przedmioty przypominające broń

Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazły się maczeta, noże, kastet oraz pałka teleskopowa. Policjanci znaleźli również przedmioty przypominające wyglądem broń palną. Ponadto 16-latek posiadał kamizelkę kuloodporną i miotacz gazu.

Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, która przeprowadziła oględziny z udziałem technika kryminalistyki. Cały zgromadzony arsenał został zabezpieczony jako materiał dowodowy.

Warszawa. Sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu nastolatka w ośrodku

Po zatrzymaniu policjanci przeprowadzili z 16-latkiem niezbędne czynności, a następnie doprowadzili go do sądu rodzinnego. Funkcjonariusze przekazali również zgromadzony materiał dowodowy w celu wszczęcia postępowania wyjaśniającego i zastosowania wobec nieletniego środka izolacyjnego.

Jak przekazała policja, "sąd rodzinny zdecydował o zastosowaniu wobec 16-latka środka tymczasowego w postaci umieszczenia go na trzy miesiące w okręgowym ośrodku wychowawczym".

Seria zatrzymań nastolatków

Działania prewencyjne policji wobec nieletnich są prowadzone w związku z serią poważnych zdarzeń w polskich szkołach.

Przypomnijmy, że w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (gmina Wyszków) 15-letni absolwent tej placówki zaatakował ostrym narzędziem trzy osoby. Wśród nich znalazła się 37-letnia woźna, której życia nie udało się uratować.

Wcześniej 19-latek przeprowadził atak w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce, gdzie ranił nożem uczniów, pracowników szkoły oraz przypadkowych przechodniów. Tego samego dnia policja interweniowała w Sierpcu - zatrzymano 17-latka, który planował atak.

Policja przeprowadziła także wiele interwencji w kilku regionach Polski w związku z treściami, które zaczęły być udostępniane w mediach społecznościowych po atakach. Niektóre z nich przedstawiały zapowiedzi naśladownictwa, zawierały też groźby.

Służby interweniowały też w kilku szkołach, gdzie zatrzymano nastolatków z groźnymi przedmiotami.



