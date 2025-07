Miał biegać z maczetą po Warszawie. "Nie wykonywał poleceń policjantów"

Stołeczni policjanci otrzymali w czwartek kilka zgłoszeń o mężczyźnie, który miał biegać po ulicach Warszawy z przedmiotem przypominającym maczetę. Mężczyzna wszedł do jednego z lokali i nie reagował na polecenia mundurowych. Ostatecznie udało się go zatrzymać - to 33-letni Polak.