W skrócie Do samopodpalenia 22-letniego obywatela Ukrainy doszło w środę wieczorem przed budynkiem Ministerstwa Kultury w Warszawie.

Mężczyzna przebywa obecnie w placówce medycznej, a stołeczna policja zabezpieczyła nagrania z miejsca zdarzenia i przesłuchała świadków.

Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oraz świadkowie byli pierwszymi osobami, które udzieliły pomocy poszkodowanemu 22-latkowi.

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- Ten mężczyzna przebywa obecnie w placówce medycznej. Na ten moment nie ma możliwości, aby z nim porozmawiać na okoliczność wczorajszego zajścia - powiedział asp. Jakub Pacyniak, oficer prasowy z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Warszawa. Samopodpalenie przed Pałacem Prezydenckim. Nowe informacje

Funkcjonariusz przekazał, że poszkodowany mężczyzna to 22-letni obywatel Ukrainy. - Nie mamy informacji, aby inne osoby zostały poszkodowane - poinformował.

- Zbieramy materiał w tej sprawie, jest on analizowany. Na chwilę obecną bierzemy pod uwagę różne scenariusze - wskazał, dodając, że dopiero po zakończeniu postępowania będzie można przekazać więcej szczegółów, co do motywacji i tożsamości 22-latka.

- Skupiamy się na tym, aby odtworzyć przebieg tego zdarzenia od samego początku do końca, jak również sprawdzamy i weryfikujemy wszystkie informacje, które do nas napływają - dodał.

Policjant odniósł się także do pojawiającej się w mediach informacji, że 22-latek miał w plecaku tablicę z postulatami, a całe zdarzenie było manifestem politycznym. - Jest to brane pod uwagę, niemniej musimy poczekać na ostateczną analizę - podkreślił.

Mężczyzna podpalił się w centrum Warszawy

22-letni obywatel Ukrainy dokonał aktu samopodpalenia w środę wieczorem przed Ministerstwem Kultury, naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego. Jako pierwsi na pomoc mężczyźnie rzucili się funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, a także świadkowie zdarzenia.

Na miejsce szybko przybyła karetka pogotowia, a także trzy zastępy straży pożarnej oraz funkcjonariusze policji. Według medialnych doniesień stan mężczyzny jest poważny i doznał on rozległych oparzeń. Informacja ta nie została jednak oficjalnie potwierdzona.



