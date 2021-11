Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali do kontroli ciężarówkę przy trasie E30 w Zbuczynie, w pow. siedleckim na Mazowszu - poinformowała Prokuratura Krajowa.

Podczas przeszukania z udziałem psa wyszkolonego do wykrywania narkotyków w naczepie znaleziono 14 sportowych toreb. Znaleziono w nich 244,5 kilograma wysokiej jakości haszyszu.

Narkotyk był przewożony w formie owalnych kostek koloru brunatnego. Substancję zbadało Laboratorium Kryminalistyczne Straży Granicznej w Warszawie.



Tir jechał z jednego z krajów Europy Zachodniej - ustaliła Straż Graniczna.



Strażnicy zatrzymali dwóch obywateli Litwy, byli to dwaj kierowcy samochodu ciężarowego. Mężczyźni zostali przewiezieni do Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie.

"Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz usiłowania wywozu z terytorium Polski na Białoruś znacznych ilości haszyszu" - podała Prokuratura Krajowa.



"Na wniosek prokuratora wobec podejrzanych został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania" - dodali śledczy.



Za zarzucane czyny może zatrzymanym obcokrajowcom grozić od 3 do 15 lat więzienia.

Przejęcie narkotyków miało miejsce 9 października, jednak poinformowano o nim dopiero teraz.