Niedaleko Ostrołęki w miejscowości Łyse doszło do tragicznego wypadku. W zderzeniu quada z ciężarówką zginął 25-letni kierowca mniejszego pojazdu. Ranny pasażer czterokołowca został przewieziony do szpitala. Droga wojewódzka nr 645 z Łysych do Myszyńca została zablokowana. Utrudnienia potrwają do godzin południowych.

Zdjęcie Wypadek pod Ostrołęką / KMP Ostrołęka /

Reklama

- Do wypadku doszło w poniedziałek około godz. 6:30 na drodze wojewódzkiej nr 645 w miejscowości Łyse - powiedział polsatnews.pl asp. Krzysztof Kolator, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Reklama

W okolicy wyjazdu z miejscowości w kierunku Myszyńca doszło do zderzenia quada z dwiema osobami z ciężarówką. Policjanci ustalili, że w pewnej chwili quad nagle zjechał na lewą stronę wprost pod nadjeżdżające auto.

- Quadem podróżowali 25-letni kierowca i 20-letni pasażer. W wyniku zderzenia z samochodem dostawczym marki Iveco kierowca czterokołowca zginął na miejscu. Pasażer z obrażeniami został przewieziony do szpitala - powiedział rzecznik policji.

Droga zablokowana

Po zderzeniu czterokołowiec zaczął się palić i całkowicie spłonął. Pożar ugasili strażacy.

Policja ustaliła, że kierujący ciężarówką był trzeźwy. Do zderzenia doszło na odcinku drogi, na którym obowiązuje zakaz wyprzedzania, a na jezdni jest namalowana podwójna ciągła linia.

Droga wojewódzka nr 645 przez Łyse została zablokowana, kierowcy są kierowani przez policję i straż pożarną na objazdy.