Do wypadku doszło tuż przed Lucynowem, na odcinku starej drogi krajowej nr 8.



- Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierowca jadąc w stronę Wyszkowa prawdopodobnie zasłabł. W wyniku tego stracił kontrole nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, do przydrożnego rowu, a następnie wjechał do kompleksu leśnego gdzie uderzył w drzewo - przekazał kom. Wroczyński. W autobusie jechało ok. 20 osób.



Do szpitala trafił 37-letni kierowca autobusu oraz jeden z pasażerów.



Policja ustala szczegółowe okoliczności zdarzenia. - Funkcjonariusze wykonują oględziny miejsca i pojazdu, zabezpieczają ślady, sporządzają szkice zdarzeniowe i przesłuchują świadków - poinformował kom. Wroczyński.



Reklama