Pięcioosobowa rodzina straciła dach nad głową po tym, jak w kotłowni domu jednorodzinnego w miejscowości Nowy Kiełbin na Mazowszu doszło do wybuchu. 35-letni mężczyzna trafił do szpitala. Do tragedii doszło w niedzielę (15 listopada) po południu.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Gerard /Reporter

- Nie określiliśmy jeszcze przyczyny wybuchu. Doszło do niego w kotłowni - poinformował oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach asp. Jacek Podwysocki.

Reklama

Poszkodowany został 35-letni mężczyzna, ojciec rodziny. Według wstępnych oględzin przeprowadzonych przez strażaków poparzenia pierwszego i drugiego stopnia obejmują 40 proc. ciała. Poszkodowany przebywa w szpitalu. Pozostałym mieszkańcom: matce z dwojgiem dzieci i babce nic się nie stało.

Podwysocki przekazał, że w ocenie inspekcji budowlanej dom nie nadaje się do zamieszkania. Rodzina znalazła schronienie u sąsiadów.

Do wybuchu doszło w niedzielę po południu. W akcji ratowniczej, która zakończyła się po godz. 20 brało udział 20 strażaków.